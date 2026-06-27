Somos México va al TEPJF

Nada gustó a Somos México, nos comentan, la decisión de Instituto Nacional Electoral de solicitarle, apenas después de haberle concedido el registro como partido político, que cambie de nombre, siglas y colores. Tanto que, de acuerdo con su dirigente nacional y voz más conocida, Guadalupe Acosta, habrán de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para impugnar esta decisión. Incluso ha señalado que en una resolución previa de esa instancia, en relación con un litigio abierto por otra organización, ya habían obtenido una resolución favorable para el uso del nombre. Es sabido que durante un año y medio Somos México —que tuvo su origen en las movilizaciones de la llamada Marea Rosa— se han venido presentado de esa manera para obtener los apoyos que requería para convertirse en partido. Así que ven cuesta arriba de cara a las elecciones del año próximo tener que posicionar otro nombre y logotipo en poco tiempo. Como sea la impugnación ya se alista y la decisión final sobre este asunto quedará en manos de los magistrados del TEPJF. Pendientes.