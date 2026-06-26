El rey Felipe VI de España está presente en el Estadio Guadalajara para ver el partido ante Uruguay

El encuentro entre España y Uruguay tuvo una visita especial por parte del rey Felipe VI, quien viajó hasta Guadalajara para estar presente en el partido de su selección en tierras mexicanas y fue captado en uno de los palcos del recinto en la Perla Tapatía.

La Casa de Su Majestad el Rey publicó en sus redes sociales una serie de fotos del rey Felipe en el Estadio Guadalajara y el momento exacto en el que vivió el protocolo de inicio con la bandera de España desplegada en el campo de juego y entonó el himno nacional de su país.

El Rey asiste, en el Estadio Akron (Guadalajara, México), al partido correspondiente a la fase de grupos de la “Copa Mundial de la FIFA 2026” entre las selecciones nacionales de Uruguay y España. #CopaMundialFIFA



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El rey Felipe VI visitó a Claudia Sheinbaum antes de viajar a Guadalajara

El jueves pasado el rey Felipe VI visitó Palacio Nacional para reunirse con Claudia Sheinbaum y tener una plática en la que la Presidenta de México aseguró que se trató de una conversación en la que buscó abordar el llamado a que el estado español reconozca a los pueblos originarios.

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Además en su cuenta de YouTube, Claudia Sheinbaum compartió un video de como se vivió la llegada del Rey de España a Palacio Nacional, ya que lo hizo por la Puerta de Honor de Palacio, que se encuentra sobre la plancha del Zócalo Capitalino, el cual está siendo ocupado en estos momentos por el FIFA Fan Fest del Mundial 2026.

El rey Felipe VI pudo ver a su selección ganar ante Uruguay en Guadalajara y clasificarse a los dieciseisavos de final como primer lugar del Grupo H, aunque después de lo que demostró el equipo de Luis de la Fuente en la cancha, necesitan mejorar sus oportunidades al ataque si quieren llegar lejos en el torneo.

DCO