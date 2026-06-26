Cabo Verde empata con Arabia Saudita y se clasifica a los dieciseisavos de final en su primer Mundial

Cabo Verde sigue haciendo historia en su primera aparición en un Mundial al clasificarse a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras empatar 0-0 con Arabia Saudita y llegar a tres puntos en la tabla superando a Uruguay y al conjunto árabe para ser el segundo puesto del Grupo H.

El partido tuvo opciones de peligro en diferentes tramos del encuentro y los Tiburones Azules fueron mejores que Los Halcones Verdes en ciertos minutos del cotejo. Al final Cabo Verde logró sacarle un susto a Arabia Saudita que se murió de nada al solo tener siete tiros en los 90 minutos.

¡¡De las mejores atajadas del Mundial!!



Mohammed Al-Owais evitó este GOLAZO con esta salvada a mano cambiada. pic.twitter.com/AytomdhF9K — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 27, 2026

Cabo Verde ha sido la cenicienta del torneo con su empate ante España y Uruguay, la historia de Vozinha y que lograron meterse a los dieciseisavos de final de la competencia para seguir sorprendiendo a la afición, pero tendrán que medirse a una campeona del mundo.

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Mohammed Al-Owais volvió a ser figura en el certamen con su actuación bajo los tres palos. El arquero de Arabia Saudita tuvo dos atajadas clave para mantener su arco en cero y no cederla la victoria a Cabo Verde, aunque en la delantera sus compañeros estuvieron erráticos y quedaron eliminados del Mundial.

El conjunto africano tendrá que verse las caras con Argentina en la cancha de Miami en busca de su pase a los octavos de final. Será un compromiso complicado para los Tiburones Azules pero no imposible de ganar, así que intentar dar el batacazo en contra de la Albiceleste.

DCO