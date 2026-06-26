Copa del Mundo

Leo Messi no será titular en el Argentina vs Argelia y se encienden las alarmas por el 10 de la Albiceleste

Leo Messi es el actual goleador del Mundial 2026 y tenía la oportunidad de aumentar su cuenta goleadora en el partido ante Jordania, una selección debutante

Leo Messi no saldrá como titular ante Jordania.
Leo Messi no saldrá como titular ante Jordania. Foto: AP
Por:
Diego Chávez Ortiz

Leo Messi es el actual goleador del Mundial 2026 después de marcar cinco tantos en dos partidos del torneo internacional; lamentablemente, el dorsal ‘10′ de la Albiceleste no saltará al campo como titular para medirse a Jordania e intentar aumentar su cuota goleadora.

Con información de Gastón Edul, periodista argentino, el delantero del Inter Miami estará ausente en el once inicial de Lionel Scaloni; todo indica que quieren dejar descansar al astro argentino después de conseguir el pase a los dieciseisavos de final como primer lugar de su grupo, aunque la afición podría ver a Leo Messi en el segundo tiempo del cotejo en el Estadio Dallas.

Leo Messi podría superar su mejor marca goleadora en un Mundial

Leo Messi llegó a este Mundial como campeón del mundo y, después de sus cinco goles en dos juegos, la probabilidad de que supere su mejor marca goleadora en un torneo de la FIFA está latente, ya que fue en Qatar 2022 cuando anotó siete tantos con la Albiceleste.

TE RECOMENDAMOS:
Rubén Omar Romano en un partido de la Liga MX
Futbol Internacional

“Esperemos que lleguemos a octavos”; Rubén Omar Romano sobre las aspiraciones de México en el Mundial 2026

El astro argentino necesita tres anotaciones más para poder superar esta marca que impuso hace cuatro años en Medio Oriente y lo más probable es que pueda hacerlo en la ronda de eliminación directa, si no llegan a eliminar al equipo de Lionel Scaloni.

Kylian Mbappé y Erling Haaland son la competencia directa de Lionel Messi en la pelea por la Bota de Oro. Antes de iniciar los dieciseisavos de final, el francés y el noruego cuentan con cuatro tantos cada uno y el argentino cinco, aunque al ‘10′ de la Albiceleste aún le queda un partido de fase de grupos.

MESSI RECIBE UN BELLO MENSAJE EN SU NATALICIO
MESSI RECIBE UN BELLO MENSAJE EN SU NATALICIO ı Foto: Capturas de video

Argentina y Leo Messi buscan el bicampeonato en el Mundial

Argentina llegó a este Mundial como una de las favoritas para llevarse el trofeo y en la fase de grupos demostraron que a pesar de tener nuevos prospectos siguen siendo un equipo muy fuerte al momento de atacar.

Los pupilos de Lionel Scaloni buscarán llevarse la victoria ante Jordania para terminar la fase de grupos invicto y en una de esas sin recibir gol por parte de los rivales y ese logro es muy probable que lo consigan al enfrentarse a una selección debutante.

Argentina ya espera en los dieciseisavos de final y se medirá ante el segundo lugar del Grupo H, que podría ser Cabo Verde o Uruguay, dependiendo lo que ocurra en la última jornada de la fase de grupos.

DCO

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Toda la delegación de Cabo Verde participó en el mensaje dirigido al pueblo venezolano.
Fuera de Canchas

“Estamos con ustedes”: el gran gesto de Cabo Verde con Venezuela que conmovió al Mundial 2026 (VIDEO)


Google Reviews