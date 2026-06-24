“Mi sueño es conocerte”: el emotivo mensaje de un niño a Messi que está conmoviendo al mundo del futbol

El menor describió a Messi como “magia pura” y expresó su sueño de conocerlo algún día.

“Mi sueño más grande es conocerte algún día, darte la mano, mirarte a los ojos y decirte en persona todo esto que te escribí hoy”. Con esa frase, un niño de 8 años llamado Manu terminó de romper internet y dejó una de las escenas más tiernas que se han visto en torno a Lionel Messi.

Pero el momento más fuerte llegó al final. Con la voz entrecortada, Manu cerró su carta con un deseo que ya está dando la vuelta a redes:

Todo comenzó como una misión imposible: entregar una carta de cumpleaños al capitán de la Selección Argentina. Su mamá le dijo que no podía ir… pero Manu no se quedó con eso. Fue con su abuela, la convenció, y terminó apareciendo por sorpresa frente a las cámaras del canal de streaming OLGA con su carta en la mano.

“Le pregunté a mi mamá y me dijo que no… entonces fui a la abuela y vine de sorpresa”, contó entre risas, como si fuera la travesura más normal del mundo. Y sí, lo fue… pero también una de las más virales del día.

Manu le hizo una carta a Messi por su cumpleaños y es lo más tierno que van a escuchar EN SU VIDA😭



"Mi sueño más grande es conocerte algún día, darte la mano, mirarte a los ojos y decirte en persona todo esto que te escribí hoy"



ALGUIEN HAGA ALGO, TIENE QUE CONOCER A MESSI DE… pic.twitter.com/P8QOnrps6s — Meme❤️‍🔥 (@miximexita) June 24, 2026

Una carta que ya dio la vuelta al mundo

Ya frente a los micrófonos, Manu abrió su carta y empezó a leerla con una mezcla de nervios y emoción que terminó contagiando a todos.

“Te escribo porque sé que es tu cumpleaños y no quería dejar pasar el día sin decirte lo mucho que significás para mí”, decía el inicio. A partir de ahí, todo fue sentimiento puro.

El pequeño describió lo que siente cada vez que ve jugar a Messi: “Cuando te veo jugar, parece que la pelota y vos son uno solo. Es como magia de verdad”. Una frase simple, pero que resume lo que millones de chicos en el mundo han sentido viendo al 10.

“Los grandes también sienten”: el mensaje más profundo

Manu no solo habló de futbol. También habló de lo humano. Dijo que lo que más admira de Messi no son los goles, sino su forma de ser dentro y fuera de la cancha.

“Siempre ayudás a tus compañeros, nunca te rendís… y cuando ganaste el Mundial lloraste igual que todos nosotros”, leyó el niño, dejando uno de los momentos más emotivos del video.

El pequeño también contó que juega futbol en las categorías infantiles de Argentinos Juniors y que entrena todos los días con un sueño muy claro: llegar lejos, como su ídolo.

Y así, sin buscarlo, Manu terminó recordándole al mundo algo simple pero poderoso: que Messi no solo es un futbolista… también es el héroe de millones de infancias que todavía sueñan despiertas.

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