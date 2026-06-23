“Siguiente pregunta”: Cristiano Ronaldo se cansa del tema Messi y su reacción se vuelve viral (VIDEO)

CR7 fue figura con un doblete en la victoria de su selección ante Uzbekistán; Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Cristiano Ronaldo evitó responder una pregunta en la que fue mencionado Lionel Messi tras la victoria de Portugal sobre Uzbekistán en el Mundial 2026. El delantero portugués, quien firmó un doblete en el encuentro, reaccionó de forma inmediata al intento de un periodista por introducir el nombre del capitán argentino en la zona mixta.

El momento ocurrió justo después de una actuación destacada de CR7, en la que volvió a ser determinante con dos goles que guiaron a su selección a una goleada clave en la fase de grupos. Sin embargo, el foco mediático se trasladó rápidamente fuera del terreno de juego.

Durante la rueda de prensa, un periodista intentó formular una pregunta relacionada con el rendimiento de Messi en el torneo, pero Cristiano Ronaldo interrumpió la intervención y pidió pasar a otro tema. El gesto fue directo y sin rodeos, lo que generó reacción inmediata entre los presentes.

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🚨👋🏼 Cristiano Ronaldo when asked about Messi: “Next question”. pic.twitter.com/a8Osn2n9BC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2026

CR7, entre el partido y la zona mixta

El atacante portugués ha sido protagonista tanto dentro como fuera del campo en este inicio del Mundial 2026. Su doblete ante Uzbekistán reforzó su papel como líder del equipo, especialmente después de un debut en el que no logró marcar.

Más allá del resultado, la escena en zona mixta volvió a poner sobre la mesa la constante comparación entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, una narrativa que ha acompañado a ambos jugadores durante toda su carrera.

En esta ocasión, el portugués optó por no entrar en el debate y enfocarse únicamente en el desempeño colectivo de su selección, que busca consolidarse como una de las candidatas en el torneo.

El fondo de una rivalidad histórica

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi continúa siendo uno de los ejes mediáticos más fuertes del futbol mundial. Aunque ambos han declarado en múltiples ocasiones que no se comparan entre sí, cualquier aparición pública sigue generando lecturas cruzadas.

¡GOOOL DE CRISTIANO RONALDO! 🔥⚽¡GOOLAAZAZAZOOO DEL BICHO! 🔥⚽



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El episodio tras el partido de Portugal se suma a una larga lista de momentos en los que ambos nombres aparecen conectados indirectamente, incluso sin compartir cancha en el mismo encuentro.

Con Portugal en buena forma y CR7 nuevamente como protagonista, el Mundial 2026 sigue alimentando capítulos en una de las rivalidades más importantes de la historia del deporte.

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