Marruecos vs Haití: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo C de la Copa del Mundo 2026

La selección africana depende de sí mismo para pelear el liderato del grupo; los caribeños quieren cerrar con un triunfo histórico.

La Selección de Marruecos se enfrenta a la Selección de Haití en la Jornada 3 del Grupo C del Mundial 2026, en un duelo que puede definir el liderato y los clasificados a los dieciseisavos de final. El encuentro se disputará este miércoles 24 de junio en el Estadio de Atlanta.

Ambas selecciones llegan con objetivos muy distintos, pero con la misma urgencia competitiva. Marruecos ha mostrado solidez tras empatar con Brasil y vencer a Escocia, mientras que Haití intentará cerrar su participación con una actuación digna después de caer ante el conjunto sudamericano.

El partido promete intensidad desde el inicio, especialmente porque se jugará en simultáneo con el Brasil vs Escocia, duelo que también definirá el orden del Grupo C.

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¿Dónde y cuándo ver en vivo Marruecos vs Haití?

Fecha: miércoles 24 de junio

Hora: 16:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Estadio de Atlanta

Transmisión en México: ViX Premium

Alineaciones probables

Marruecos: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, El Khannouss; Diaz, Saibari, Ounahi.

Haití: Placide; Arcus, Duverne, Ade, Delcroix, Experience; Casimir, Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot.

Antecedentes entre Marruecos y Haití

Este será el primer enfrentamiento oficial entre Marruecos y Haití en una Copa del Mundo, por lo que no existen antecedentes previos en Mundiales entre ambas selecciones.

Se trata de un duelo inédito en la historia del torneo, lo que añade un componente especial, donde ambos equipos llegan con la necesidad de cerrar con un resultado importante.

El duelo entre Marruecos y Haití no solo definirá posiciones en el Grupo C, sino que también marcará un capítulo histórico para ambas selecciones en el Mundial 2026. Con el liderato en juego y la presión de la última jornada, el encuentro en Atlanta promete ser decisivo hasta el último minuto.

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