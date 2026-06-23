Bosnia vs Qatar: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo B de la Copa del Mundo 2026

Bosnia y Herzegovina enfrentará a Qatar este miércoles 24 de junio en un partido decisivo de la última jornada del Grupo B de la Copa del Mundo 2026, con ambas selecciones obligadas a ganar para mantener opciones de clasificar a los dieciseisavos de final.

La tercera fecha de la fase de grupos definirá el destino de los cuatro integrantes del sector. Mientras Suiza y Canadá pelean por el liderato, Bosnia y Qatar buscarán quedarse con el tercer puesto y esperar una combinación de resultados que les permita avanzar entre los mejores terceros del torneo.

Los europeos llegan con un punto tras empatar frente a Canadá en su debut y caer por goleada ante Suiza en la segunda jornada.

Qatar, por su parte, hizo historia al sumar su primer punto en una Copa del Mundo ante los suizos, pero posteriormente fue superado 6-0 por Canadá, resultado que complicó seriamente sus aspiraciones.

¿Dónde ver EN VIVO el Bosnia vs Qatar?

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026.

Estadio: Estadio de Seattle

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Transmisión: ViX Premium (Pase Mundialista)

Posibles alineaciones del Bosnia vs Qatar

Bosnia y Herzegovina : Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Arjan Malic, Sead Kolasinac; Amar Memic, Benjamin Tahirovic, Ivan Sunjic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic y Edin Dzeko.

Qatar: Mahmoud Abunada; Ayoub Aloui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Sultan Al Brake; Jassem Gaber Abdulsallam, Mohamed Naceur Almanai, Issa Laye; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag y Akram Afif.

Bosnia y Qatar buscan seguir con vida

Será la primera vez que Bosnia y Herzegovina y Qatar se enfrenten en una Copa del Mundo, por lo que el encuentro marcará un antecedente inédito entre ambas selecciones en el máximo torneo internacional.

Los dos equipos llegan con apenas un punto en el Grupo B, aunque Bosnia tiene ventaja gracias a una mejor diferencia de goles.

Sin embargo, ninguno depende únicamente de sí mismo, ya que además de conseguir la victoria necesitarán que el resultado entre Suiza y Canadá favorezca sus aspiraciones para intentar avanzar a la siguiente ronda.

La presión será máxima desde el silbatazo inicial, pues cualquier empate significará prácticamente la eliminación de ambos. Por ello, se espera un partido abierto, con dos selecciones obligadas a buscar el arco rival desde los primeros minutos.

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