¿Quién entregará el trofeo del Mundial 2026? Gianni Infantino confirma la presencia de Donald Trump

Donald Trump ya participó en la premiación del Mundial de Clubes, donde permaneció en el festejo del Chelsea.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregará el trofeo al campeón de la Copa del Mundo 2026 junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la ceremonia de premiación de la Final que se disputará el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey. El propio dirigente del organismo confirmó que ambos encabezarán el acto protocolario.

La decisión representa un cambio respecto a las dos ediciones anteriores del Mundial, ya que en Rusia 2018 y Qatar 2022 fue únicamente Gianni Infantino quien entregó el trofeo al capitán del equipo campeón.

Durante una entrevista con Fox & Friends, el presidente de la FIFA aseguró que compartirá el escenario con el mandatario estadounidense. “Estaremos junto al presidente disfrutando de la Final y, por supuesto, entregando juntos el trofeo al ganador. Siempre estamos juntos”, declaró.

Will President Trump hand out the World Cup trophy? FIFA President Gianni Infantino clears up the rumors, confirming a joint presentation at the final.



FIFA PRES: "We will be together with the president enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course,… pic.twitter.com/MEib0K552M — FOX & Friends (@foxandfriends) June 23, 2026

¿Por qué la presencia de Trump en la premiación genera expectativa?

La participación de Donald Trump recuerda lo ocurrido en la Final del Mundial de Clubes, cuando entregó el trofeo al Chelsea tras vencer al PSG y permaneció sobre el escenario durante la celebración del equipo inglés, una escena que generó sorpresa entre los propios futbolistas y una amplia discusión en redes sociales.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, confirma que Donald Trump entregará taça ao campeão da Copa.



"Estaremos juntos com o presidente (Trump), aproveitando a final e entregando o troféu ao campeão. Claro, juntos! Estamos juntos o tempo todo!" -Infantino, em entrevista à Fox News… pic.twitter.com/Kg7j8oSASP — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 23, 2026

Aunque en los últimos Mundiales la entrega del trofeo ha estado reservada al presidente de la FIFA, en décadas anteriores varios jefes de Estado participaron en la ceremonia. La reina Isabel II entregó la Copa Jules Rimet a Bobby Moore tras el título de Inglaterra en 1966, mientras que el rey Juan Carlos I hizo lo propio con Dino Zoff cuando Italia conquistó España 1982.

Desde la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, la relación entre el mandatario e Infantino se ha fortalecido. Incluso, en diciembre pasado, el dirigente de la FIFA le entregó el Premio de la Paz de la FIFA, un reconocimiento creado por el propio organismo.

Infantino defiende las pausas de hidratación del Mundial 2026

Además de confirmar la participación de Trump en la ceremonia de premiación, Gianni Infantino defendió las pausas obligatorias de hidratación implementadas durante el Mundial 2026, una medida que ha sido cuestionada por jugadores, entrenadores y aficionados.

El presidente de la FIFA explicó que las interrupciones responden únicamente a las altas temperaturas registradas en varias sedes de Estados Unidos, México y Canadá, y rechazó que tengan fines comerciales o televisivos. Según el dirigente, la prioridad es proteger la salud de los futbolistas y garantizar las mismas condiciones para todos los equipos.

Con la Final del Mundial cada vez más cerca, la ceremonia de premiación ya tiene confirmados a dos de sus protagonistas: Gianni Infantino y Donald Trump, quienes compartirán el escenario para entregar el trofeo al nuevo campeón del mundo.

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