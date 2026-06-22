Argentina vence a Austria con históricos goles de Lionel Messi y clasifica a dieciseisavos de final del Mundial 2026

El rosarino Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo con su doblete en el triunfo de 2-0 de Argentina sobre Austria en la segunda jornada del Grupo J de la Copa del Mundo 2026, resultado con el que la Albiceleste selló su clasificación a los dieciseisavos de final a falta de una jornada para que concluya la fase de grupos.

La Pulga llegó a 18 dianas en la máxima justa de la FIFA al convertir con una definición de zurda por abajo en el área para así dejar atrás a Miroslav Klose, quien registró 16 tantos con Alemania entre las ediciones de Corea-Japón 2002 y Brasil 2014.

¡GOOOOOOOOOL de MESSI!



Messi remata a placer dentro del área para llegar a 17 goles en la historia de las Copas del Mundo. pic.twitter.com/AcaHQbmuXl — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 22, 2026

¡Messi lo vuelve a hacer! 🐐🇦🇷

Al 90'+5 firmó su doblete, con este gol llegó a 18 anotaciones en la Historia de la Copa del Mundo ✨



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El triunfo sobre Austria deja a Argentina como primera del Grupo J del Mundial 2026 con seis unidades. Lo peor que puede pasarle a los dirigidos por Lionel Scaloni es caer a la segunda posición, siempre y cuando Jordania venza a Argelia y posteriormente derrote a la Albiceleste.

Lionel Messi falla penalti antes de su cita con la historia

La histórica jornada para Lionel Messi no comenzó bien. Al minuto 9, el jugador del Inter Miami falló un penalti luego de una marcación polémica del árbitro egipcio Amin Mohamed, quien tras revisar el monitor del VAR consideró que hubo infracción de Stefan Posch sobre Lautaro Martínez.

Messi Cuccittini cobró de zurda, pero cruzó tanto su disparo que mandó el esférico a un costado de la cabaña defendida por Alexander Schlager, quien se lanzó de manera correcta.

¿Cuándo y contra quién es el próximo juego de Argentina?

Argentina y Lionel Messi volverán a las canchas el próximo sábado 27 de junio, cuando enfrenten a Jordania en la tercera y última jornada del Grupo J de la Copa del Mundo 2026.

El choque entre la Albiceleste y los Bravos tendrá como sede el Estadio Dallas, mismo escenario del histórico doblete de La Pulga ante Austria.

EVG