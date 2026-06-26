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Con el triunfo de España sobre Uruguay, México ya tiene rival para dieciseisavos; conoce todos los detalles

La victoria de España ante Uruguay en Guadalajara despejó dudas respecto al rival de la Selección Mexicana el próximo 30 de junio en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

Jugadores de la Selección Mexicana festejan el triunfo sobre Chequia en el Mundial 2026.
Jugadores de la Selección Mexicana festejan el triunfo sobre Chequia en el Mundial 2026. Foto: AP
Por:
Enrique Villanueva

Con el triunfo de España sobre Uruguay, la invicta Selección Mexicana enfrentaría en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 a Ecuador. Sin embargo, todavía no es un hecho, pues algunas combinaciones de los juegos del sábado pueden arrojar a Escocia como contrincante del Tricolor.

El Tricolor se mediría el próximo martes 30 de junio por la noche en la cancha del Estadio Azteca al conjunto sudamericano, que de últimas se instaló en la segunda fase como uno de los mejores terceros tras una sorpresiva derrota sobre Alemania en Nueva York.

Ecuador avanza tras sorpresiva victoria sobre Alemania

El triunfo de la escuadra dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, combinado con otros resultados, alejó a selecciones como Senegal, Suecia, Cabo Verde o las propias España y Uruguay, que también eran posibles contrincantes para los dirigidos por Javier Aguirre.

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México terminó la primera ronda con marca invicta de nueve puntos por primera vez en la historia del magno evento. Lideró el Grupo A tras imponerse a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (3-0), con lo que además acabó la primera fase sin recibir gol, lo que no sucedía desde 1970, cuando fue anfitrión del torneo por vez primera.

Ecuador clasificó a dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras culminar tercero del Grupo E con cuatro unidades. En su debut cayó agónicamente 1-0 ante Costa de Marfil, posteriormente igualó 0-0 con la debutante Curazao y luego vino la remontada sobre Alemania (2-1).

La también denominada Tricolor finalizó en el segundo sitio de las eliminatorias sudamericanas con una cosecha de 29 puntos, solamente atrás de la vigente monarca del orbe, Argentina, que acumuló 38 unidades durante las 18 jornadas.

¿Qué se necesita para que Escocia sea el rival de México en dieciseisavos?

Para que Escocia se convierta en el sinodal de la Selección Mexicana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se necesitan tres combinaciones más.

Bélgica debe derrotar a Nueva Zelanda e Irán debe perder con Egipto este viernes en el desenlace del Grupo G. Además de que República Democrática del Congo no debe vencer a Uzbekistán el sábado, en el Grupo K.

EVG

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