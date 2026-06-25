Copa del Mundo

Hacer gol en el Mundial me lo imaginé muchas veces, no tengo palabras para describirlo: Mateo Chávez

Debut redondo en Copa del Mundo fue el que tuvo Mateo Chávez, quien por primera vez jugó en el Mundial 2026 y marcó el primer gol de la Selección Mexicana

Mateo Chávez celebrando su gol ante Chequia.
Mateo Chávez celebrando su gol ante Chequia. Foto: Reuters
Por:
Diego Chávez Ortiz

Debut redondo en Copa del Mundo fue el que tuvo Mateo Chávez, quien por primera vez jugó en el Mundial 2026 y marcó el primer gol de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca en el 3-0 sobre Chequia. El Tiloncito, quien estuvo en lugar del veterano Jesús Gallardo en la lateral izquierda, reconoció que anotar en un Mundial fue un sueño que siempre tuvo, aunque lo que más deseaba era la victoria para el Tricolor.

Es algo que me voy a llevar a la tumba. Había soñado mucho con anotar en un mundial, sobre todo últimamente, también con dar una asistencia, gracias a Dios se dio, estoy muy feliz y no tengo palabras para describirlo”, admitió Mateo Chávez ante la prensa en zona mixta.

Mateo Chávez, contento por el homenaje a Memo Ochoa

Para cerrar con broche de otro la noche en el Estadio Azteca, Memo Ochoa tuvo sus primeros minutos en su sexta participación mundialista.

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Al respecto, Mateo Chávez aseguró que el tapatío se lo merece por su trayectoria, pues le pone el buen ejemplo a todos sus compañeros.

“Se lo merece porque es una increíble persona y compañero. El ejemplo que nos da a nosotros, es el primero en llegar al gimnasio y el último en irse. Es la cereza en el pastel de su gran carrera, es un ídolo para nosotros”, subrayó el jugador del AZ Alkmaar.

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