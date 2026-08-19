Hidalgo recibirá inversión de más 16 mmdp, informan en Mañanera de CSP

El estado de Hidalgo recibirá inversiones por más de 16 mil millones de pesos, que servirán para la puesta en marcha de su polo de desarrollo, así como la reactivación de la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, proyectos con los que además se espera generar al menos 19 mil empleos.

Durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum, el gobernador Julio Menchaca, formalizó la entrega del proyecto para el desarrollo del polo, en el municipio de Zapotlán de Juárez, a la empresa Dewa, que inyectará un capital de diez mil cien millones de pesos. Los otros seis mil 500 millones de pesos serán aportados por la Cooperativa Cruz Azul, que reactivará su planta cementera en Tula.

“El apoyo ha significado para nuestra entidad, con el esfuerzo de las y los hidalguenses, que nuestra entidad esté en los primeros lugares en el crecimiento industrial, en la actividad económica, en la generación de empleos, datos del INEGI y del Seguro Social. Esto nos motiva, nos estimula y nos eh eh pone en el escenario nacional en la atracción de capitales”, dijo.

Germán Ahumada Alduncin, fundador y director ejecutivo de DEWA Capital, empresa enfocada en la inversión y desarrollo inmobiliario que se apoya de un “brazo industrial”, Frontier, y ya cuenta con antecedentes en el país, como la construcción de siete parques industriales, más de tres mil hectáreas urbanizadas, 37 edificios logísticos que representan 9 millones de pies cuadrados de área rentable.

“Hidalgo no es un mercado nuevo para nosotros. Desde el 2012, Frontier ha participado activamente en el desarrollo industrial del estado. A través del parque industrial Plata, hemos urbanizado tierra, desarrollado infraestructura y acompañado la llegada de empresas que hoy forman parte de la economía de la región”, dijo.

El polo se desarrollará en cinco fases para recibir empresas de manufactura avanzada, logística, farmacéutica y dispositivos médicos, donde se espera la generación de cinco mil cien empleos.

Al respecto, Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, destacó que se trata de uno de los polos más grandes en extensión, al comprender trabajos en al menos 910 hectáreas.

Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Cruz Azul, comentó que con esta inyección de capital se espera llegar a una producción anual de tres millones de toneladas anuales de cemento; además ya se han realizado reacondicionamiento de la planta, una nueva línea de cemento, que ya lleva un avance del 85 por ciento.

Adicionalmente, comentó que se ha trabajado en un hospital para la población, para el que se tienen contemplados quirófanos inteligentes, torre de consultorio de especialidades, salas de terapia intensiva, bancos de sangre y otros espacios.

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FGR