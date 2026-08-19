Operativo de detención desata bloqueos y quema de autos en Michoacán, precisa Sheinbaum

Los bloqueos carreteros y quema de automóviles con los que amaneció el estado de Michoacán se deben a que fuerzas federales llevan a cabo un operativo para capturar a criminales que han sido señalados como objetivos prioritarios, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde las primeras horas de este miércoles comenzó a reportarse la obstrucción y hechos violentos en más de una veintena de puntos de la entidad.

Consultada al respecto durante su conferencia de prensa, la mandataria federal comentó que el reporte recibido durante la reunión con el Gabinete de Seguridad esta mañana se le informó de este operativo, en el que se trabaja desde la madrugada.

Se abstuvo de exponer más detalles sobre quiénes son los perseguidos o a qué grupo delictivo pertenecen, ya que una vez que se concreten las labores se brindará un informe.

“Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes y más tarde el Gabinete de Seguridad va a dar la información y por eso se dio esta toma de algunos lugares y está ahí pues ya Secretaría de Defensa y todos los elementos que sean necesarios para apoyar”, dijo este miércoles en Palacio Nacional.

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FGR