Michoacán registra bloqueos y balaceras HOY 19 de agosto | VIDEOS

Michoacán comenzó este miércoles 19 de agosto con una serie de bloqueos carreteros, balaceras y quema de vehículos en distintos puntos del estado. Los incidentes se concentran principalmente en la región de Zamora, aunque los reportes alcanzan municipios como Morelia, Zacapu y Quiroga.
Durante las primeras horas de la jornada fueron identificados varios puntos donde se interrumpió la circulación debido a vehículos incendiados y bloqueos. La situación provocó la movilización de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil, quienes se trasladaron a las zonas señaladas para reforzar la seguridad.
Los reportes también llevaron a desplegar apoyo aéreo. Un helicóptero artillado de la Fuerza Aérea Mexicana salió del Aeropuerto Internacional Ignacio López Rayón, en Uruapan, para respaldar desde el aire los operativos desplegados en las regiones donde se registraron los disturbios.
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¿Cuáles son los puntos con bloqueos en Michoacán HOY?
De acuerdo con la actualización de las 8:30 de la mañana, los bloqueos se extendieron por diferentes carreteras y municipios. Entre los puntos reportados se encuentra Morelia, en la carretera Morelia-Quiroga, a la altura del Correo, así como Tzintzuntzan, sobre la carretera Pátzcuaro-Tzintzuntzan, a la altura de Sanabria.
También se reportó afectación en Coeneo, sobre la carretera Comanja-Coeneo, a la altura de Comanja; en Zacapu, en el Crucero Franco Reyes, y en distintos tramos de las carreteras de La Piedad.
Entre los puntos señalados en esta región están La Piedad-Ecuandureo, a la altura de La Esperanza y del Libramiento Martí Mercado; La Piedad-Vista Hermosa, cerca de Estación Patty; La Piedad-Numarán, pasando Villas de Las Lomas, y La Piedad-Carapan, incluyendo la desviación a la autopista en Churintzio y la comunidad El Salvador, en Zináparo.
En la zona de Zamora también se reportaron bloqueos en el camino del Pochote-Ario de Rayón, a la altura de El Yaki, así como en la carretera Zamora-Ecuandureo, en la localidad El Sauz.
Otros puntos afectados corresponden a Chilchota, Ecuandureo, Tangancícuaro, Purépero y Tlazazalca, además de diferentes tramos de las carreteras Zamora-Carapan, Zamora-Ixtlán, Carapan-Zacapu y La Barca.
Los reportes incluyen además la quema de vehículos en la carretera Morelia-Quiroga, a la altura de los bancos de arena, y en el tramo Zacapu-Quiroga.
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó el cierre de diversas vialidades y mencionó que mantiene despliegues operativos para liberar las calles, mantener el orden y garantizar la seguridad de la población.
Ante los hechos, autoridades de Pénjamo informaron que reforzaron la vigilancia preventiva en carreteras y accesos al municipio, con recorridos de la Policía Municipal en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las autoridades pidieron a la población tomar precauciones y mantenerse informada únicamente mediante canales oficiales mientras continúan los operativos de seguridad en las zonas afectadas.
Confirma gobernador de Michoacán movilización de autoridades
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó que las corporaciones de seguridad estatales, en plena coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, han reforzado las acciones operativas en las regiones de Zamora, La Piedad y Pátzcuaro, para restablecer el libre tránsito ante los bloqueos carreteros.
Ramírez Bedolla enfatizó que el Gobierno de Michoacán mantiene una comunicación constante y una estrecha coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal.
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LMCT