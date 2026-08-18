¿Quién era María del Carmen Piña Arce, la mujer que murió bajo una estructura en Interlomas?

El pasado 14 de agosto una estructura que se encontraba fuera de Paseo Interlomas cayó sobre una camioneta de color blanco que se encontraba circulando en el lugar, provocando la muerte de una persona que se encontraba dentro del vehículo.

El hecho quedó registrado por las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) del Estado de México, por lo que se pudo apreciar que el incidente fue provocado por una revolvedora de concreto que golpeó la estructura.

Al lugar de los hechos arribador elementos de Protección Civil, bomberos y paramédicos para realizar las labores de emergencia correspondientes; sin embargo, la conductora perdió la vida por el impacto de la estructura.

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🚨#ÚLTIMAHORA | ¡Caos vial en Interlomas! Accidente provoca fila de 2 kilómetros



Un percance vehicular registrado este viernes en la Vialidad de la Barranca, a la altura de Paseo Interlomas, en Huixquilucan, Estado de México, mantiene afectada la circulación en la zona.



🚧 El… pic.twitter.com/ETnjZTkUHa — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 14, 2026

Luego de que se registrara el colapso de la estructura, la administración de Paseo Interlomas emitió un breve comunicado en el que lamentaron el hecho, y precisaron que el vehículo se encontraba realizando obras viales ajenas a su operación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el conductor de la revolvedora de cemento fue identificado como Carlos “N”, quien fue vinculado a proceso el pasado 17 de agosto por el delito de homicidio culposo y daño en los bienes en agravio de una mujer.

“La Autoridad Judicial decretó como medida cautelar la presentación periódica los primeros cinco días de cada mes ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA) y la exhibición de una garantía económica por la cantidad de 250 mil pesos” señala la tarjeta informativa.

La investigación complementaria deberá realizarse en un plaso de dos meses, considerando como inocente al ahora vinculado a proceso en tanto no exista una sentencia en su contra.

#FiscalíaEdomómex #Informa



En audiencia inicial, una Autoridad Judicial calificó de legal la detención y vinculó a proceso a Carlos “N”, quien es investigado por el delito de homicidio culposo y daño en los bienes en agravio de una mujer en el municipio de #Huixquilucan. pic.twitter.com/F2uPWO2O3J — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 19, 2026

¿Quién era María del Carmen Piña Arce?

Pese a que el pasado viernes se desconocía la identidad de la víctima del incidente registrado en Paseo Interlomas, recientemente se dio a conocer que la conductora de la camioneta blanca era María del Carmen Piña Arce.

María del Carmen Piña Arce se desempeñaba coo terapeuta en adicciones y contaba con una trayectoria de al menos 22 años; además, fungió como directora de la Clínica Casa Segura, que se dedicaba a brindar atención a pacientes con alcoholismo, drogadicción, codependencia y trastornos alimenticios.

María del Carmen Piña Arce, Terapeuta en Adicciones. 13 años de experiencia. Gracias por tu profesionalismo y calidad humana en #CasaSegura. pic.twitter.com/riOle00wle — Casa Segura (@CRCasaSegura) June 28, 2017

El pasado 14 de agosto el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix realizó una publicación por el sensible fallecimiento de la maestra María del Carmen Piña Arce, quien se desempeñaba como docente en dicha institución.

“Hoy, el CESMF se une al dolor de familiares, amigos, colegas y seres queridos por el sensible fallecimiento de la Mtra. María del Carmen Piña Arce, reconocida docente de nuestra institución” se lee en la publicación.

Publicación del Centro de Estudios Superiores Monte Fénix ı Foto: Redes Sociales

María del Carmen Piña Arce fundó el Grupo Terapéutico Carmen Piña, en el que ofrecía un programa integral para adicciones y padecimientos emocionales en la casa u oficina de las personas que lo solicitaban.

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