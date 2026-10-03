Psicólogos dan atención gratuita a la comunidad

El portal del plantel donde ocurrió el ataque con saldo de una persona muerta y cuatro lesionadas en Torreón, Coahuila

Tras el atentado con arma blanca registrada en la Secundaria General Número 13 de Torreón, Coahuila, un grupo de psicólogos de la ciudad se organizó para ofrecer atención psicológica gratuita a integrantes de la comunidad escolar que pudieran requerir acompañamiento.

El grupo de especialistas de “Integralmente” puso a disposición de estudiantes, docentes, trabajadores del plantel y familiares un espacio de atención para quienes hayan resultado afectados emocionalmente por los hechos ocurridos la mañana del jueves.

Ante el impacto que un hecho de esta naturaleza puede generar entre quienes estuvieron presentes o mantienen algún vínculo con la escuela, los integrantes de “Integralmente” plantearon la importancia de brindar un espacio de escucha y acompañamiento.

TE RECOMENDAMOS: Recuerdan movimientos estudiantiles Estados se suman a conmemoración

El Tip: Autoridades federales consideran profundizar análisis en espacios digitales para prevenir más ataques.

Los especialistas señalaron que después de experimentar o presenciar un acontecimiento violento pueden aparecer distintas reacciones emocionales, particularmente durante las primeras horas y días posteriores.

Miedo, ansiedad, dificultad para dormir, sobresaltos, tristeza, enojo, confusión o temor de regresar al lugar donde ocurrió la agresión, pueden formar parte de las reacciones posteriores a una experiencia traumática.

Por ello, la atención psicológica busca proporcionar acompañamiento profesional y permitir que cada persona procese lo ocurrido de acuerdo con sus propias circunstancias, señalaron.

Y agregaron que, en el caso de niñas, niños y adolescentes, el acompañamiento de adultos de confianza resulta particularmente importante, debido a que pueden tener dificultades para expresar verbalmente lo que experimentaron.

La atención no se limita a quienes estuvieron directamente frente a la agresión, ya que también puede ser necesaria para compañeros, profesores, personal administrativo, familiares y otras personas cercanas los hechos.

Las amenazas, comentarios sobre agresiones u otras señales de violencia por adolescentes y jóvenes expresadas a través de redes sociales, no deben ser ignoradas por padres de familia y docentes, advirtió Karla Valdés, especialista en psicología.