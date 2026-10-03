Indagan redes de sospechosos en ataque escolar de Torreón

La SNTE despide a subdirectora de la secundaria # 13 con veladoras y flores, el jueves.

La Fiscalía General de Coahuila investiga los vínculos digitales de los dos hermanos de 18 años señalados por el ataque en la Secundaria 13 de Torreón, luego de encontrar indicios de que buscaban imitar agresiones perpetradas contra escuelas y universidades en otros países.

El fiscal estatal, Federico Fernández Montañez, informó a medios de comunicación que peritos analizan los celulares de los jóvenes y que los datos sobre las redes sociales que frecuentaban ya son compartidos con autoridades federales para profundizar en esos espacios digitales.

“Estamos compartiendo con autoridades federales los elementos para que puedan profundizar en la red a la que ellos querían pertenecer, previendo que no vaya a pasar en otras entidades”, explicó.

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El Dato: Para este sábado se prevé una misa a las 10:00 hrs. que dará comienzo al cortejo fúnebre de la subdirectora de la Secundaria #13, Nery Edith Narváez González.

De acuerdo con el funcionario, las declaraciones recabadas apuntan a que los hermanos admiraban a personas que han cometido ataques similares fuera de México y pretendían imitarlas. Entre sus pertenencias fueron localizadas referencias a agresores de escuelas y universidades de otros países.

La Fiscalía descartó, con los datos disponibles hasta ahora, la participación de más personas y cualquier vínculo con la delincuencia organizada. Los detenidos declararon que eligieron la Secundaria 13 porque habían estudiado ahí, conocían el lugar y se encontraba cerca de su domicilio, y no porque tuvieran como objetivo a alguna persona en particular.

El portal del plantel donde ocurrió el ataque con saldo de una persona muerta y cuatro lesionadas en Torreón, Coahuila ı Foto: Cuartoscuro

Un día antes del ataque, uno de los hermanos publicó en TikTok fotografías de la ropa y las armas que presuntamente utilizarían. “Ya me toca a mí”, escribió junto a las imágenes. Entre los comentarios, usuarios le preguntaron si transmitiría la agresión en redes sociales. La cuenta fue dada de baja este viernes.

3 Mil 600 habitantes tiene el ejido La Unión

Los peritajes a los dispositivos continuarán durante los próximos días y la Fiscalía prevé presentar a principios de la próxima semana un primer avance sobre la información encontrada.

La agresión ocurrió la mañana del jueves en la Secundaria 13, ubicada en el ejido La Unión, en la zona conurbada de Torreón, y dejó muerta a la subdirectora Nery Edith Narváez González, además de cuatro personas lesionadas. Cámaras de vigilancia instaladas en un taller contiguo registraron a los dos jóvenes alrededor de las 8:20 horas, cuando caminaban con el rostro descubierto frente a la secundaria. Después rodearon la manzana y pasaron por las inmediaciones de la primaria Agustín Melgar y del jardín de niños Enriqueta Camarillo.

Antes de llegar a la secundaria, los jóvenes habrían atacado a Romina, una adolescente de 17 años, a aproximadamente una cuadra y media del plantel. La joven fue trasladada para recibir atención médica y en un primer momento la agresión no fue relacionada con los hechos ocurridos minutos después.

Una cámara volvió a registrarlos alrededor de las 8:42 horas, esta vez con el rostro cubierto. Minutos después comenzaron a escucharse gritos y siete detonaciones o explosiones, según testigos, quienes alertaron a la policía sobre personas con objetos punzocortantes dentro de la escuela. Las autoridades han señalado que el ataque principal fue cometido con armas blancas.

En medio de la agresión, la subdirectora Nery Edith Narváez habría intentado detener a los atacantes y proteger a los alumnos, según testimonios de padres de familia y vecinos. Las heridas que recibió le provocaron la muerte.

También resultaron lesionados Ricardo, profesor de Español de 54 años; Alexis, alumno de 13; Alejandro, de 22, y Romina, de 17 años.

Este viernes, Romina fue dada de alta, mientras tres personas continuaban hospitalizadas, dos de ellas en condición grave. Ante la necesidad de sangre para los lesionados, policías municipales estuvieron entre los primeros en acudir a donar.

Tras el ataque, habitantes del sector sometieron a los hermanos antes de entregarlos a las autoridades. Ambos recibieron atención médica y permanecen bajo custodia.

La Fiscalía señaló que los detenidos podrían enfrentar penas de hasta 60 años de prisión, aunque éstas podrían aumentar si se reúnen datos de prueba por otros delitos.

Hasta este viernes ningún familiar se había presentado para brindarles acompañamiento legal.

Habitantes del ejido La Unión aseguraron que la familia abandonó su vivienda por temor a posibles represalias. La Fiscalía había informado previamente que buscaba a sus familiares directos para establecer contacto con ellos.

La Secundaria 13 permanece cerrada y bajo vigilancia. También fueron suspendidas las clases en la primaria y el jardín de niños cercanos, mientras corporaciones de seguridad realizan recorridos por el sector.

DESPIDEN A LA VÍCTIMA. Este viernes, familiares, amigos y docentes acudieron a despedir a Narváez González. Integrantes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) llegaron en grupo a la funeraria, donde colocaron arreglos florales.

La familia pidió privacidad durante el velorio. Para este sábado está programada una misa a las 10:00 horas, tras la cual partirá el cortejo fúnebre.

En las inmediaciones de la secundaria permanecen flores y una fotografía de la docente, mientras padres de familia y exalumnos continuaron llegando para dejar muestras de duelo.

Psicólogos dan atención gratuita a la comunidad

| Por Claudia Arellano |

Tras el atentado con arma blanca registrada en la Secundaria General Número 13 de Torreón, Coahuila, un grupo de psicólogos de la ciudad se organizó para ofrecer atención psicológica gratuita a integrantes de la comunidad escolar que pudieran requerir acompañamiento.

El grupo de especialistas de “Integralmente” puso a disposición de estudiantes, docentes, trabajadores del plantel y familiares un espacio de atención para quienes hayan resultado afectados emocionalmente por los hechos ocurridos la mañana del jueves.

Ante el impacto que un hecho de esta naturaleza puede generar entre quienes estuvieron presentes o mantienen algún vínculo con la escuela, los integrantes de “Integralmente” plantearon la importancia de brindar un espacio de escucha y acompañamiento.

El Tip: Autoridades federales consideran profundizar análisis en espacios digitales para prevenir más ataques.

Los especialistas señalaron que después de experimentar o presenciar un acontecimiento violento pueden aparecer distintas reacciones emocionales, particularmente durante las primeras horas y días posteriores.

Miedo, ansiedad, dificultad para dormir, sobresaltos, tristeza, enojo, confusión o temor de regresar al lugar donde ocurrió la agresión, pueden formar parte de las reacciones posteriores a una experiencia traumática.

Por ello, la atención psicológica busca proporcionar acompañamiento profesional y permitir que cada persona procese lo ocurrido de acuerdo con sus propias circunstancias, señalaron.

Y agregaron que, en el caso de niñas, niños y adolescentes, el acompañamiento de adultos de confianza resulta particularmente importante, debido a que pueden tener dificultades para expresar verbalmente lo que experimentaron.

La atención no se limita a quienes estuvieron directamente frente a la agresión, ya que también puede ser necesaria para compañeros, profesores, personal administrativo, familiares y otras personas cercanas los hechos.

Las amenazas, comentarios sobre agresiones u otras señales de violencia por adolescentes y jóvenes expresadas a través de redes sociales, no deben ser ignoradas por padres de familia y docentes, advirtió Karla Valdés, especialista en psicología.