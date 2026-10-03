Suspenden a mando de Policía de León, Guanajuato, tras difundirse VIDEO donde agrede a mujer

El director operativo de la Policía Municipal de León, Óscar Mario Nava Quevedo, fue suspendido de sus funciones luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que se observa una intervención policial en la que somete y golpea a una mujer.

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León confirmó que las imágenes corresponden a una intervención ocurrida anteriormente en una denominada “casa de pánico” ubicada en la colonia Cerrito Amarillo.

En la grabación se observa al mando policial sujetar a la mujer por el cuello y posteriormente golpearla en el rostro. Ante la difusión de las imágenes, la corporación informó que se determinó separar al elemento de sus funciones mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

TE RECOMENDAMOS: Y respeto a división de poderes Tere Jiménez asegura que seguirá cumpliendo en Aguascalientes en coordinación con Gobierno federal

🚨 Un director operativo de la Policía Municipal de León fue separado de sus funciones luego de difundirse un video en el que se observa una agresión contra una mujer durante una intervención policial.



Las autoridades municipales abrieron una investigación para esclarecer los… pic.twitter.com/lWYSXAOkUX — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 3, 2026

¿Qué investiga la Policía de León?

De acuerdo con la autoridad municipal, el caso quedó en manos de Asuntos Internos, además de que la Secretaría Técnica de Honor y Justicia inició el expediente 442/26-PM para determinar las circunstancias de la intervención y establecer las responsabilidades que correspondan.

La dependencia señaló que la actuación de los elementos de seguridad debe apegarse a los protocolos establecidos y al respeto de los derechos humanos, por lo que el procedimiento permitirá revisar la conducta del mando durante los hechos registrados en el video.

Hasta el momento, la autoridad no ha informado públicamente la identidad de la mujer que aparece en las imágenes ni ha dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron a la intervención policial.

La Secretaría de Seguridad de León también informó que se reforzará la capacitación de los elementos en materia de derechos humanos, violencia de género y uso legal de la fuerza, entre otros temas relacionados con la actuación policial.

La suspensión del mando permanecerá mientras avanza el procedimiento interno. Será a partir de la investigación y del expediente correspondiente cuando las autoridades determinen si existieron responsabilidades administrativas u otro tipo de conductas que deban ser sancionadas.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL