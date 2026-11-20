Juan Manuel Muñoz Luévano, El Mono Muñoz, un empresario mexicano, fue enviado a prisión sin fianza en España, tras su detención en Madrid. La captura ocurrió a petición de Estados Unidos, que solicita su extradición por su presunta participación en los delitos de contrabando de combustibles, fraude mediante transferencias bancarias y lavado de dinero.

Muñoz Luévano fue detenido el miércoles por agentes de la Policía Nacional, y ayer compareció ante la Audiencia Nacional y rechazó su extradición, por lo que el juez Francisco de Jorge ordenó mantenerlo en prisión.

Esta captura representa su segunda detención en España. En marzo de 2016, las autoridades españolas lo arrestaron también en Madrid, a petición de Estados Unidos, que lo investigaba por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Zetas.

TE RECOMENDAMOS: Van 25 ediles y exmunícipes detenidos este sexenio Cae exalcalde ligado a cártel por extorsión a refresqueros

Un documento del Gobierno español, fechado el 13 de enero de 2017, confirma que el Consejo de Ministros autorizó entonces su extradición por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. La resolución lo señalaba como presunto dirigente de una red asociada a ese grupo criminal que introducía cocaína de México a EU. Según el expediente, la organización también utilizaba negocios del empresario para ocultar ingresos del narcotráfico y armas suministradas por Los Zetas para controlar las rutas de distribución de droga.

Tras su entrega a en 2019, Muñoz Luévano compareció ante una corte federal de San Antonio, Texas, y se declaró culpable de conspiración para lavar dinero. Un acuerdo de cooperación con la justicia le permitió recuperar la libertad ese mismo año.

Ahora, Washington deberá formalizar su nueva petición de extradición. El tratado bilateral establece un plazo de 45 días a partir de que la embajada estadounidense recibe la notificación diplomática de la detención.