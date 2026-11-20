En un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales fueron detenidos en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada con el grupo criminal Los Cromos, ligados con al menos dos homicidios en la zona.

En un comunicado, la Fiscalía estatal detalló que en el despliegue participaron elementos de la Policía Estatal, las secretarías de Marina (Semar), de la Defensa Nacional, Guardia Nacional (GN) y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en diferentes puntos de esta localidad.

Los detenidos identificados como M.U.L. El Migue, de 32 años de edad; E.L.M.R. de 17 de años; C.V.L. de 19 años y G.Z.L. de 21 años, están relacionados con la exigencia de cobro por la cantidad de 150 mil pesos, por concepto de derecho de piso a comerciantes de la zona.Además, estas personas son señaladas por su probable relación con el homicidio de un elemento de la Policía municipal ocurrido el 12 de noviembre, y el de un trabajador del establecimiento Bama Club, el 14 de noviembre; así como ataques con disparos de arma de fuego contra dos establecimientos comerciales, registrados el 16 de noviembre de 2026.

Durante estas detenciones se realizó el aseguramiento de dos armas de fuego cortas color negro, dos cargadores metálicos color negro para arma corta, tres cargadores metálicos color negro de tipo curvo, 41 cartuchos útiles calibre AK 47, 44 cartuchos útiles calibre 9 mm. y 43 cartuchos útiles calibre 5.56.