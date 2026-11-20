Fuerzas federales y estatales detuvieron el pasado miércoles 18 de noviembre en Pilcaya, Guerrero, a Vicente Jaimes Zagal, exalcalde de Tetipac, por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada contra trabajadores de una empresa refresquera. El Gabinete de Seguridad informó de la captura ayer y vinculó al exedil con La Familia Michoacana y con el presunto control de la comercialización de productos en el municipio que gobernó.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los hechos que dieron lugar a la orden de aprehensión ocurrieron el 27 de junio de 2026. Ese día, Jaimes Zagal habría exigido a empleados de la refresquera que la distribución de sus productos en Tetipac se hiciera exclusivamente a través de él. Para obligarlos a aceptar, presuntamente amenazó con dañar los vehículos de reparto y causar daño al personal.

En la detención participaron elementos de la la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

El Dato: El miércoles, Morena determinó la expulsión de la alcaldesa de Tenancingo, Edomex, Nancy Nápoles, acusada de fingir un secuestro para justificar un desfalco.

El exalcalde quedó a disposición de un juez de control para que determine su situación jurídica. Jaimes Zagal gobernó Tetipac de 2018 a 2021, tras ganar la elección postulado por la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.

En 2019, mientras ocupaba la presidencia municipal, su nombre apareció en mantas en las que se le atribuía un parentesco con Ranulfo Zagal Maldonado, El Rani, señalado como operador de La Familia Michoacana en el norte de Guerrero. Las referencias a ese presunto parentesco se difundieron entonces en medios locales.

De acuerdo con una revisión realizada por La Razón a registros oficiales y periodísticos, en lo que va del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo suman 25 alcaldes y exalcaldes detenidos en nueve estados. Puebla encabeza el recuento con seis casos, seguido de Chiapas, con cinco, y el Estado de México, con cuatro. Morelos registra tres. Oaxaca y Jalisco tienen dos cada uno, mientras que Tlaxcala, Quintana Roo y Guerrero registran uno por entidad.

Entre los casos destaca el de Isaac Rodríguez Ochoa, detenido el 7 de septiembre de 2026 cuando aún era alcalde de Esperanza, Puebla. En el operativo se ejecutaron 23 órdenes de cateo y fueron detenidas nueve personas, entre ellas un hermano del edil y la exdirectora de Seguridad Pública municipal. Las autoridades relacionaron a los detenidos con una presunta red de robo de autotransporte de carga, extorsión y secuestro en el corredor carretero Puebla-Veracruz.

El 16 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Rodríguez Ochoa y otras cuatro personas fueron vinculados a proceso por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.

Unos días después, el pasado 23 de septiembre, fue detenido Miguel Sánchez Altamirano, Quetu, entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. En el mismo despliegue, realizado como parte de la Operación Enjambre, fue capturado un hombre identificado como La Parka. Ambos tenían órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del estado. La Fiscalía de Oaxaca atribuyó al alcalde un presunto vínculo con Los Cromos, grupo al que identifica como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad.

La captura de Jaimes Zagal fue informada en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que el Gobierno federal puso en marcha el pasado 6 de julio de 2025, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El plan combina investigaciones de inteligencia con la creación de unidades antiextorsión en las entidades, un protocolo de atención a víctimas, capacitación para los operadores del 089 y una campaña de prevención. La línea 089 recibe denuncias anónimas que pueden canalizarse a las fiscalías para abrir indagatorias.

Malos funcionarios ı Foto: Especial

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó el 10 de noviembre que, desde el arranque de la estrategia hasta el 30 de octubre de 2026, las autoridades detuvieron a dos mil 395 personas por extorsión. En esa conferencia, Sheinbaum señaló que en algunos lugares aumentaron las denuncias tras habilitar el 089 y reforzar la coordinación con las fiscalías estatales. También destacó el contacto del Gobierno con sectores productivos afectados por el delito, entre ellos los productores de limón y aguacate de Michoacán.

La estrategia también ha tenido cambios en el marco legal. El 28 de noviembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. El decreto reformó, entre otras normas, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.