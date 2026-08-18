Nuevo León suma 900 empleos con inversión de Bosch en Ciénega de Flores

La economía de Nuevo León recibe un impulso con la apertura de la nueva planta de Bosch Home Comfort en Ciénega de Flores. Esta inversión, que asciende a más de 5.1 mil millones de pesos (300 millones de dólares), generará 900 nuevos empleos directos, fortaleciendo el mercado laboral y la cadena de suministro en la región.

El Gobernador Samuel García Sepúlveda visitó las instalaciones, destacando el compromiso de la empresa alemana con el estado y el respaldo de su administración para fomentar el crecimiento industrial. Bosch México también inauguró sus nuevas oficinas corporativas en San Pedro Garza García, subrayando la confianza en el potencial económico de la entidad.

La firma alemana Bosch México aperturó de forma simultánea sus oficinas corporativas en San Pedro Garza García. ı Foto: Especial.

La nueva planta se especialización en la producción de sistemas de aire acondicionado y climatización, un sector clave para la manufactura avanzada en México. Esta expansión no solo incrementa la capacidad productiva de Nuevo León, sino que abre oportunidades para proveedores locales en los rubros de electrodomésticos y climatización.

“Estamos muy contentos de que Bosch invirtió más de 5.1 mil millones de pesos y está dando empleo a más de 900 neoloneses”, afirmó el Gobernador García Sepúlveda. Anunció que el próximo Encuentro de Negocios (ENCLELAC 2026) ofrecerá una bolsa de más de 51 mil millones de pesos (3 mil millones de dólares) en oportunidades de proveeduría para empresas mexicanas.

Alexander Firsching, Presidente de Bosch México, expresó la visión de la empresa: “Llevamos 20 años en Monterrey y 70 en México. Queremos acelerar nuestro crecimiento en los próximos años”. La Secretaria de Economía, Betsabé Rocha, resaltó que la expansión de firmas globales como Bosch eleva la competitividad y genera empleos de mayor valor para las familias.

Esta inversión se suma a la trayectoria de Bosch en Nuevo León, donde ya cuenta con divisiones de Tecnología Industrial, Bienes de Consumo y soluciones de aire acondicionado. Estas acciones consolidan a Nuevo León como un polo estratégico para la inversión industrial y la generación de empleo de calidad, atrayendo capital extranjero y posicionándose como referente en la relocalización de empresas.

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JVR