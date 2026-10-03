Sheinbaum inaugura puente acceso al puerto de Veracruz, uno de los 400 que construirá en su sexenio

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la inauguración del puente acceso al puerto de Veracruz, el 3 de octubre de 2026.

Al presumir su construcción en tiempo récord, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este sábado el Puente Acceso al Puerto de Veracruz, uno de los 400 puentes que se construirán durante su administración.

Inicialmente, estaba previsto que el puente, de 2 kilómetros de longitud y con una inversión de 861 millones de pesos, fuera inaugurado en diciembre; sin embargo, la apertura se adelantó porque, explicó la mandataria, “acabaron más rápido”. La construcción de la obra inició en julio de 2025.

“Es uno de los 400 puentes que vamos a hacer en el sexenio. Algunos son de reconstrucción que, lamentablemente, se vinieron abajo por lluvias o algún otro fenómeno natural, y otros son puentes de acceso a las ciudades, distribuidores viales, túneles que nos permiten resolver problemas de congestionamiento vehicular que ocurren en distintos lugares de nuestro país. Por todo el país estamos realizando este tipo de obras” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



Sheinbaum Pardo agradeció a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a los 2 mil 602 trabajadores de la construcción, así como a la empresa constructora ALZ por realizar la obra en tiempo récord y de buena calidad.

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“Esta obra, particularmente, como decía Rocío [Nahle García, gobernadora de Veracruz], pues tiene muchísimos beneficios para quienes viven en el puerto de Veracruz y la zona metropolitana, y también para todo el transporte de carga que va al puerto. Pues podemos decir: ‘¡compromiso de campaña cumplido!’”, agregó.

El titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, resaltó que la obra representa un ahorro de hasta 50 minutos en los traslados de los más de 34 mil vehículos que circulan diariamente por la intersección. El puente consta de dos cuerpos independientes con ocho carriles en total: cuatro en pasos superiores y cuatro en laterales.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, destacó el impacto del puente en la movilidad metropolitana y portuaria, donde todos los días transitan entre 15 mil y 20 mil tráileres en ruta hacia el centro de la República.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Rocío Nahle García. ı Foto: FB, @rocionahle

Asimismo, agradeció a la Presidenta por atender una demanda que la entidad mantuvo durante dos décadas y que finalmente se materializó en su gestión.

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cehr