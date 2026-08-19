Sergio Gutiérrez Luna descarta ir a la Sección Instructora tras licencia de Hugo Eric Flores

Tras la solicitud de licencia presentada por Hugo Eric Flores, el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, descartó buscar la presidencia de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y confirmó que su intención es mantenerse como vicepresidente la Mesa Directiva.

“Yo siempre he dicho que estaré donde más me necesite el movimiento y creo que en este momento darle continuidad al trabajo que hemos traído y desarrollado en la Mesa Directiva es algo que yo platicaré con mis compañeros, que buscaré su apoyo para continuar en la Mesa Directiva”, afirmó.

Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal de Morena. ı Foto: Cuartoscuro

El legislador precisó que la Sección Instructora no forma parte de sus planes: “no está en mi panorama ir a la Sección Instructora a buscar esa posición, creo que hay otros compañeros que pueden ahí hacer un muy buen papel”.

Gutiérrez Luna recordó su trayectoria al frente del órgano de gobierno de San Lázaro como argumento para respaldar su aspiración a permanecer en la Mesa Directiva.

“Seguiré en esta línea con la experiencia que he tenido de haber presidido la Cámara en dos ocasiones y haber sido vicepresidente en dos ocasiones, buscaré el apoyo de los compañeros y las compañeras que son al final los que deciden” Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal de Morena



El diputado indicó que ya sostuvo un acercamiento con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, para plantearle su postura.

“He dialogado también con el coordinador Monreal para comentarle esta visión que yo tengo de dónde puedo ser más útil al movimiento, más útil a la fracción y a nuestro bloque mayoritario”, apuntó.

Se descarta al diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna para encabezar la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.



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Hugo Eric Flores pide licencia en la Sección Instructora

Más temprano este miércoles, el diputado federal de Morena, Hugo Eric Flores Cervantes, anunció que solicitará licencia al cargo de presidente de la Sección Instructora en la Cámara de Diputados con a partir del próximo 31 de agosto, debido a sus aspiraciones de dirigir el partido PAZ.

En conferencia de prensa, explicó que, tras obtener su registro como partido político, PAZ llevará a cabo una asamblea el próximo sábado 22 de agosto para definir los órganos directivos y de gobierno del nuevo instituto político.

“Eso me ha llevado a pedir mi licencia como diputado federal y bueno, pues seguir con la lucha política que hemos venido teniendo durante muchos años”, señaló.

Flores Cervantes adelantó la bancada de Morena definirá la nueva presidencia de la Comisión Jurisdiccional y de la Sección Instructora en su próxima reunión plenaria el 30 de agosto, antes del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el 1 de septiembre.

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cehr