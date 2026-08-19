Manuel Añorve acusa a Morena de ‘persecución política’ contra ‘Alito’ Moreno

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, cerró filas con el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, ante el proceso de desafuero que Morena busca impulsar en su contra, y acusó al oficialismo de utilizar el procedimiento como una estrategia para desviar la atención de los problemas y señalamientos que enfrenta el gobierno.

En entrevista con medios de comunicación, Añorve sostuvo que el eventual desafuero de Moreno forma parte de una “persecución política” y afirmó que el líder priista cuenta con el respaldo de su partido y de ciudadanos que, dijo, identifican el procedimiento como un intento por silenciarlo.

“La persecución política es parte ya de una, por supuesto, estrategia para desviar la atención de los grandes negocios y los grandes problemas que vive este gobierno y que vive Morena”, acusó.

El senador guerrerense aseguró que Alejandro Moreno continuará con su defensa y con sus denuncias contra integrantes de Morena, incluso ante organismos internacionales.

“Alejandro Moreno les ha ganado en todas las instancias, todos los juicios”, afirmó Añorve, quien agregó que el dirigente priista “no está solo, tiene un partido también que lo defiende”.

Alejandro Moreno Cárdenas, coordinador y presidente nacional del Partido Revolución Institucional (PRI) ı Foto: Cuartoscuro

Añorve Baños también lanzó una de sus críticas más fuertes al advertir que, desde su perspectiva, existe una intención de silenciar al dirigente priista.

“La manera de callarlo es que lo maten”, declaró, para inmediatamente señalar que Moreno no dejará de defenderse ni de realizar señalamientos contra funcionarios y militantes de Morena.

El proceso de desafuero se mantiene como uno de los principales puntos de confrontación entre Morena y el PRI.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados ha señalado que la solicitud contra Moreno continúa vigente y que su eventual discusión podría retomarse al inicio del periodo ordinario de sesiones, en septiembre.

Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI ı Foto: Cuartoscuro

Frente a este escenario, el coordinador priista cuestionó la imparcialidad de las instituciones mexicanas y sostuvo que la oposición se ha quedado sin espacios nacionales para presentar sus denuncias.

“En México, Morena ya se apoderó del INE”, afirmó, y agregó que el partido oficialista también tiene control sobre el Poder Judicial y que se han eliminado organismos autónomos.

Por ello, defendió que Moreno acuda a organismos internacionales para denunciar lo que considera una persecución política. “La única manera es ir a denunciar a las instancias internacionales”, sostuvo.

Añorve también acusó al gobierno de aplicar una justicia selectiva contra sus adversarios políticos y contrastó el caso de Moreno con los señalamientos que, según él, pesan sobre integrantes de Morena.

“La persecución política es clara contra Alejandro Moreno Cárdenas y recuerden que la justicia debe de ser pareja y aquí desgraciadamente la justicia es selectiva”, afirmó.

"La manera de callarlo es que lo maten"😡 : Manuel Añorve advierte que el PRI no va a dejar solo a su líder Alejandro Moreno, ante el intento de desaforarlo.



📹 David Galván pic.twitter.com/tj8D1V0KrC — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 19, 2026

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