Rubén Moreira asegura que desafuero contra Alito Moreno no avanzará

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que el proceso de desafuero contra el dirigente nacional priista, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, no prosperará y advirtió que quienes buscan retirarle el fuero “se van a quedar con las ganas”.

Durante un encuentro con periodistas que cubren la fuente legislativa, el líder de la bancada priista cuestionó el procedimiento que se desarrolla en la Cámara de Diputados y acusó que existe una persecución política contra integrantes de la oposición.

Moreira sostuvo que la Sección Instructora estaría buscando elementos para mantener vigente el procedimiento contra Moreno, pese a que, desde su perspectiva, no existen pruebas suficientes para sustentar las acusaciones.

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🔴Rubén Moreira aseguró que el desafuero de @alitomorenoc “no procede”, al señalar que el caso fue desechado por falta de pruebas y resoluciones judiciales.



El coordinador del PRI acusó a Morena de persecución política y censura. pic.twitter.com/WqujbpW3VT — Azucena Uresti (@azucenau) August 18, 2026

El priista también responsabilizó a integrantes de dicho órgano legislativo de impulsar el proceso y afirmó que la solicitud de desafuero habría sido desechada debido a la falta de pruebas y a resoluciones judiciales.

En ese sentido, Moreira se mostró confiado en que el procedimiento no avanzará y reiteró que quienes pretenden retirar el fuero al dirigente del PRI no lograrán su objetivo.

Durante el encuentro, Moreira presentó además un paquete de 10 iniciativas en materia de aviación civil, con propuestas enfocadas en ampliar los derechos de los pasajeros.

Entre las medidas planteadas se encuentra la devolución de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) en casos como vuelos no abordados o boletos perdidos, así como la eliminación de la sobreventa de boletos.

El coordinador priista adelantó también que la reunión plenaria de los diputados y senadores del PRI se realizará en la sede nacional del partido, en un encuentro conjunto de los grupos parlamentarios encabezados por Alejandro Moreno.

Con la prensa en @Mx_Diputados .

Revisamos el inicio del próximo periodo legislativo.

Analizamos los problemas que enfrenta el país: #economía , #seguridad , #empleo y hasta del #Andy

Aproveché para presentarle 10 iniciativas para evitar los abusos de las #aerolíneas . pic.twitter.com/Td3bNW6yJ1 — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) August 18, 2026

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