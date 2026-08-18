Despiden a investigadora tras denunciar presuntas irregularidades

La comunidad académica convocó a sumarse a un pronunciamiento de solidaridad en apoyo a la doctora Carla Monroy Ojeda, profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien fue despedida recientemente de la institución.

De acuerdo con el llamado difundido por integrantes del ámbito universitario, la separación laboral ocurrió después de que Monroy Ojeda denunciara presuntos actos de violencia institucional, hostigamiento y estigmatización en contra de ella y de otras profesoras de la universidad.

Los académicos que impulsan el pronunciamiento destacaron que la investigadora cuenta con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), Perfil PRODEP y participa en la coordinación de proyectos académicos internacionales.

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A través de la iniciativa, solicitaron el respaldo de integrantes de la comunidad universitaria, investigadores y personas interesadas para firmar el documento en apoyo a la docente y pedir atención al caso.

El pronunciamiento incluye los antecedentes de la situación denunciada y un mecanismo de adhesión para quienes deseen expresar su respaldo a la investigadora.

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FGR