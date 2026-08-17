Vinculan a proceso a exvocero de ‘Alito’ Moreno por presunto peculado, pero queda en libertad

Carlos Medina Hernández y Alejandro Moreno Cárdenas, el 12 de junio de 2019.

Un juez de control vinculó a proceso a Carlos Alberto Medina Hernández, extitular de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Campeche, designado por el entonces gobernador y actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

El exfuncionario fue detenido el pasado 11 de agosto por su presunta responsabilidad en el delito de peculado. Desde entones, permanecía recluido en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén.

Sin embargo, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el imputado llevará su proceso en libertad; además, trascendió que habría pagado una fianza de 200 mil pesos.

Medina Hernández es señalado por su posible participación en el desvío 36 millones de pesos mediante empresas señaladas por facturar operaciones simuladas, conocidas como EFOS.

El pasado 10 de agosto, en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, también fue detenido por el presunto delito peculado Luis Antonio Espinosa Campos, identificado como contador de Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de “Alito” Moreno, y fundador la televisora Mayavisión.

Según MCCI, Mayavisión recibió aproximadamente 97 millones de pesos durante la administración de Alejandro Moreno, de los cuales Espinosa Campos habría desviado al menos 36 millones.

El contador también fue vinculado a proceso por el presunto delito de peculado, por lo que permanecerá en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén.

Con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

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