Detienen al contador del hermano de ‘Alito’ Moreno por presunto peculado

Luis Antonio Espinosa Campos, identificado como contador de empresas de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, fue detenido este lunes en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Espinosa Campos fue detenido en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y es trasladado a Campeche, donde será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. ı Foto: X: @alitomorenoc

Al contador le imputan el delito de peculado, presuntamente cometido durante la administración de Alejandro Moreno como gobernador de Campeche, informó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

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Al respecto, MCCI señala que la televisora Mayavisión recibió aproximadamente 97 millones de pesos, de los cuales Espinosa Campos habría desviado al menos 36 millones. La empresa fue fundada por el contador en 2016, durante el gobierno de “Alito”.

... y ‘Alito’ Moreno acusa al INE por ‘censura’ ante EU

En tanto, Alejandro Moreno presentó este lunes, ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, una denuncia para solicitar que se revisen las actuaciones de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, a quienes acusa de “censura”.

La denuncia deriva de una resolución del INE mediante la cual se ordenó a “Alito” Moreno retirar de sus redes sociales diversas publicaciones en las que calificó a Morena como un “narcopartido”, algo que el priista consideró que coarta su libertad de expresión.

El también senador señaló que la resolución ya fue impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y advirtió que recurrirá también a organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Moreno Cárdenas solicitó al Departamento de Estado revisar las actuaciones de los tres consejeros a la luz de la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, legislación que permite a Estados Unidos imponer sanciones económicas y restricciones de entrada a su territorio cuando se acreditan determinados supuestos de graves violaciones a los derechos humanos o corrupción.

Argumentó que existen antecedentes de que Estados Unidos ha utilizado estas herramientas frente a conductas que considera graves afectaciones a la libertad de expresión.

Presenté, hace unos momentos, una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar que se revisen las actuaciones de los Consejeros del @INEMexico Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, a la luz de la Global Magnitsky… pic.twitter.com/eBi6R5bFYf — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 10, 2026

Con información de Tania Gómez.

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