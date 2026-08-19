Sheinbaum cuestiona contradicciones de la DEA, tras reconocimiento a Harfuch

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la contradicción del director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, por expresarse en respaldo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, luego de que también ha acusado un nexo entre el gobierno mexicano y el crimen organizado.

En el marco de la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas, realizada en Argentina, el estadounidense se refirió al funcionario mexicano como un “socio de confianza” y un “buen amigo” para el gobierno de Donald Trump, además de reconocerlo por las tareas emprendidas contra la delincuencia organizada.

La mandataria afirmó que desde la DEA se han emitido declaraciones en sentidos diferentes respecto a México, a pesar de las cuales destacó que lo importante de la participación de Harfuch en el evento fue la exposición de los resultados de la estrategia de seguridad en México y la relación que se ha trabajado con Estados Unidos.

“Lo que dices es cierto: unas veces dicen un tema y otras veces dicen otro tema. Lo importante para nosotros en este evento es que el mundo entero conociera qué es lo que estamos haciendo en México, cómo lo estamos haciendo, cuál es nuestra relación con Estados Unidos y de respeto a la soberanía y los resultados. Y por lo que me informó, le fue muy bien en la presentación”, declaró.

🇲🇽🌎 Sheinbaum respalda participación de Harfuch en conferencia de la DEA



La Presidenta destacó que lo importante era que el mundo conociera la estrategia de seguridad de México, luego de la participación de Omar García Harfuch en la 40ª Conferencia Internacional para el Control… pic.twitter.com/R8zHrLOs7f — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 19, 2026

Comentó que la relación con la DEA se ha mantenido de manera institucional, luego del distanciamiento que provocó la detención del general Salvador Cienfuegos, posteriormente liberado, y que también llevó a que el gobierno mexicano interpusiera reglas a los agentes norteamericados cuando ingresaran al país.

Subrayó que la coordinación con entes extranjeros se conduce con lo que marca la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y los principios de respeto a la soberanía, la integridad del territorio, la responsabilidad compartida y el respeto y confianza mutua, sin subordinación.

Recordó que la asistencia de García Harfuch a la conferencia fue por consenso del Gabinete de Seguridad, que consideró que esta sería una buena oportunidad para dar a conocer al mundo sobre la estrategia implementada en el territorio mexicano.

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LMCT