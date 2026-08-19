Noroña responde a Lilly Téllez por reto de romper visas: ‘La rompería, pero tengo la mano fracturada’

Gerardo Fernández Noroña protagonizó un nuevo intercambio con legisladores de oposición durante la sesión de la Comisión Permanente, luego de que la senadora del PAN, Lilly Téllez, retara a integrantes de Morena a entregar o romper sus visas estadounidenses en solidaridad con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante el desafío, el senador de Morena mostró una visa que, según explicó, continúa vigente y aseguró que Estados Unidos no le ha retirado el documento.

Téllez había llevado al pleno una charola para pedir a los legisladores oficialistas que entregaran sus visas como una muestra de respaldo a “Andy” López Beltrán, a quien el gobierno estadounidense le canceló recientemente el documento.

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Noroña dice que rompería su visa

Durante su intervención, Fernández Noroña respondió al reto de la oposición y afirmó que estaría dispuesto a romper su visa; sin embargo, explicó que actualmente tiene una mano fracturada.

“La rompería en este momento, pero no puedo con una mano. Así es que me esperaré a recuperarme”, dijo el senador.

La respuesta provocó gritos desde las bancadas del PAN y PRI, desde donde le exigieron que rompiera el documento e incluso le ofrecieron unas tijeras para hacerlo.

El legislador la presentó como prueba de que, a diferencia de López Beltrán, su visa no ha sido cancelada.

Noroña evade el reto de @LillyTellez



No se atreve a romper su visa en respaldo a Andy pic.twitter.com/o8CXRLRXyN — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 19, 2026

El episodio escaló cuando Noroña cuestionó lo que considera una serie de acciones contra el expresidente López Obrador y sus hijos.

El senador sostuvo que existe una supuesta “embestida” contra el exmandatario y su familia, y acusó a sectores de la oposición y a Estados Unidos de intentar intervenir en asuntos políticos de México.

Noroña también defendió la soberanía nacional y sostuvo que para gobernar México no es necesario contar con una visa estadounidense.

El enfrentamiento ocurre después de que Andrés Manuel López Beltrán informó que Estados Unidos canceló su visa.

El hijo del expresidente dirigió una carta a Donald Trump en la que acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de haber ordenado la cancelación. López Beltrán calificó la decisión como política y sostuvo que no existe alguna conducta delictiva que la justifique.

Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena, el 6 de diciembre de 2013. ı Foto: AP

Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha dado públicamente una explicación específica sobre el caso de López Beltrán. La Embajada de Estados Unidos en México ha señalado de manera general que las visas pueden ser canceladas cuando existen razones para ello y que se trata de un privilegio, no de un derecho.

Mientras la oposición utiliza la cancelación de la visa para cuestionar a López Beltrán y al entorno del expresidente, Noroña ha convertido el caso en un argumento para denunciar lo que considera una presión de Estados Unidos sobre la política mexicana.

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MSL