UNAM evalúa regresar al examen de admisión presencial; registra baja asistencia a prueba en CDMX

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, durante una conferencia de prensa el 19 de agosto de 2026.

A punto de finalizar la aplicación del examen de control, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contempla el regreso a la aplicación presencial del examen de ingreso a licenciatura, como se había hecho hasta el año pasado, confirmó el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Tras la controversia por los resultados de la primera prueba en línea que realizó la máxima casa de estudios, el rector señaló se esperará a que la Comisión Técnica, conformada para evaluar las anomalías identificadas, emita sus recomendaciones. Además, en caso de optar por esa alternativa, se ampliarían las sedes .

“Sí se considera la posibilidad de regresar a la presencialidad. Vamos a esperar, por supuesto, las recomendaciones de la comisión”, dijo en conferencia de prensa.

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Lomelí Vanegas reconoció que no se contaba con la preparación necesaria para hacer frente a los riesgos por cubrir en un examen a distancia, como lo es la cantidad de ofertas para trampear.

“Subestimamos, primero, el gran interés que hay por aprobar este examen y eso lleva desafortunadamente a que haya incentivos económicos para ofrecer todo tipo de ayuda. Subestimamos el tamaño del negocio que, desafortunadamente, hay detrás de vender este tipo de ayuda y que esto es algo que nos debe de llevar, mientras no tengamos todas las garantías de que podemos llevar en línea un examen de estas características, garantizando la equidad para todos los participantes, nos debe de llevar a plantearnos muy seriamente la posibilidad de regresar al examen presencial” Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM



Recordó que se realizan auditorías y se presentaron denuncias para conocer qué llevó a los resultados atípicos, procesos que siguen en curso y sobre los que no ofreció más detalles.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, supervisó el examen de control en la CDMX. ı Foto: Cuartoscuro / La Razón

Asistencia a examen de control, por debajo de lo esperado

Para el penúltimo de los nueve turnos del examen en el Palacio de los Deportes se mantuvieron los indicadores de ausentismo, ya que hasta la jornada de las 13:00 horas ya sumaban 30 mil 463 aspirantes que acudieron a presentar la prueba , es decir, 56.8 por ciento de las 53 mil 568 que se esperaba recibir en la sede de la Ciudad de México.

El rector estimó que, sumando los asistentes en las sedes de Baja California, Oaxaca y Guanajuato, la cifra ascendería a 37 mil y, de ser así, entonces la afluencia se encontraría 37 por ciento debajo de lo esperado.

Aunque los resultados se darán a conocer entre el 29 y 30 de agosto, ya se cuentan con algunos exámenes evaluados, lo que ha permitido identificar que los resultados se asemejan a los observados históricamente , es decir, dentro de lo habitual.

“Tenemos una curva que se comporta como es previsible, o sea que no tiene esta distribución bimodal que caracterizó a la curva del examen en línea y esto nos da mucha tranquilidad” Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM



El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, supervisó el examen de control en la CDMX. ı Foto: Cuartoscuro / La Razón

Rector responde a Sheinbaum

Respecto al exhorto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre que la UNAM se esfuerce en las medidas de austeridad y aumente su matrícula, comentó que la institución ya se ha esforzado mucho durante los últimos ocho años en los que el presupuesto que se le asigna no ha crecido a pesar de la inflación.

En ese sentido, refirió que se requieren más recursos, pero sobre todo un trabajo conjunto entre el Gobierno Federal y las universidades para reorientar el interés de los estudiantes hacia carreras de baja demanda.

“La Universidad ha hecho un esfuerzo de austeridad en los últimos años, importante de hecho. Tenemos más de 8 años en los cuales el presupuesto no ha crecido en términos reales, porque aunque se nos ha procurado dar lo mismo, más la inflación, como casi siempre es la inflación que se espera y como esta suele diferir de la que realmente ocurre, en los hechos tenemos menor presupuesto”, sostuvo.

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cehr