Detienen a Fausto ‘N’, implicado en secuestro de ‘El Mayo’ Zambada y asesinato de Héctor Melesio Cuén

Detenido Fausto "N", implicado en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y asesinato de Héctor Melesio Cuén.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Fausto “N”, presuntamente implicado en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Fausto Ernesto Corrales Rodríguez es identificado como testigo en el caso que derivo en la captura del cofundador y líder del Cártel de Sinaloa, el 25 de julio de 2024, entregado a las autoridades de Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en un aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, a las afueras de El Paso, Texas.

De acuerdo con el reporte del Registro Nacional de Detenciones, la captura ocurrió alrededor del mediodía de este lunes en las inmediaciones del centro comercial Miyana, ubicado en la lujosa zona de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Tras ser detenido, Corrales Rodríguez fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Toluca, Estado de México.

La #FGRInforma al Pueblo de México la

aprehensión de Fausto “N”, posible implicado en el caso del secuestro de Ismael “N”, llevado a cabo en julio de 2024.



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cehr