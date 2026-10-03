Cofepris niega que lechuga mexicana causara brotes de Cyclospora en EU

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aclaró que no existe evidencia analítica concluyente para establecer que productos mexicanos hayan originado los brotes de Cyclospora cayetanensis y Salmonella Javiana registrados en Estados Unidos.

La precisión de la autoridad sanitaria ocurre luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) informara sobre hallazgos relacionados con una investigación por un brote de Cyclospora y señalara que los datos epidemiológicos y de trazabilidad apuntaban hacia lechuga iceberg retirada del mercado.

De acuerdo con la información difundida por la FDA, durante la investigación fueron identificadas dos muestras ambientales positivas a Cyclospora cayetanensis en México. Una correspondió a un tanque asociado con aguas residuales de una planta procesadora y otra a una zanja de drenaje ubicada en una zona de producción de lechuga.

Sin embargo, la propia FDA señaló que estos hallazgos no permitieron determinar de manera concluyente cómo ocurrió la contaminación. La agencia estadounidense también indicó que sus resultados se sumaron a la información epidemiológica y de trazabilidad obtenida durante la investigación del brote.

¿Qué respondió Cofepris sobre la lechuga mexicana?

Ante estos señalamientos, Cofepris sostuvo que los análisis realizados en México no respaldan la conclusión de que productos mexicanos hayan sido el origen de los brotes.

La autoridad sanitaria indicó que se efectuaron análisis de materia prima, producto terminado y agua relacionados con la empresa investigada, con resultados negativos para Cyclospora cayetanensis.

Cofepris también destacó que los hallazgos ambientales reportados por la FDA deben interpretarse dentro del conjunto de la investigación y que, por sí solos, no permiten establecer una relación causal entre la lechuga mexicana y los casos registrados en Estados Unidos.

El caso comenzó a tomar relevancia después de que autoridades estadounidenses relacionaran un brote de Cyclospora con lechuga iceberg distribuida en ese país. Como parte de las acciones preventivas, se retiraron productos del mercado y se realizaron investigaciones tanto en Estados Unidos como en México.

La situación generó además señalamientos sobre un brote de Salmonella Javiana. No obstante, este caso debe diferenciarse de la investigación de Cyclospora, pues no se trata del mismo agente ni de la misma investigación sobre la lechuga.

Cofepris señaló que continuará dando seguimiento a la información generada por las autoridades sanitarias estadounidenses y mantendrá las acciones de vigilancia correspondientes para proteger la salud de los consumidores.

Por ahora, la autoridad mexicana sostiene que no existe evidencia analítica concluyente que permita atribuir a productos mexicanos el origen de los brotes, mientras que la investigación estadounidense mantiene como parte de sus hallazgos la relación epidemiológica y de trazabilidad con la lechuga retirada.

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MSL