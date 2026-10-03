Capturan a ‘El 500′, presunto operador del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Luis Adán “N”, alias “El 500”, señalado como presunto operador del Cártel de Sinaloa en Tijuana, fue detenido durante la madrugada de este sábado 3 de octubre en Playas de Rosarito, Baja California, durante un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales.

El hombre, de 32 años y originario de Veracruz, fue localizado en la colonia Villas Costa Rica cuando circulaba a bordo de un vehículo Chevrolet Onix. De acuerdo con información de las autoridades, durante la intervención le aseguraron un arma de fuego, varias dosis de metanfetamina y dos gorras con alusiones a un grupo delictivo.

La ubicación de “El 500” se logró a partir de una denuncia ciudadana, información que permitió a las áreas de inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) desplegar un operativo en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

🔴 Cae “El 500”, presunto sicario y operador del Cártel de Sinaloa en Tijuana.



Luis Adán, de 32 años, fue detenido durante la madrugada de este sábado en Playas de Rosarito, en posesión de una pistola y dosis de metanfetamina.



“El 500” estaría relacionado con ataques armados y… pic.twitter.com/QAuwyb3G4g — Azucena Uresti (@azucenau) October 3, 2026

¿Quién es “El 500” y qué señalamientos tiene?

Según la información proporcionada por las autoridades, Luis Adán “N” cuenta con antecedentes relacionados con investigaciones por homicidio, asociación delictiva y delitos cometidos contra funcionarios públicos.

También es señalado como presunto integrante de una estructura criminal con actividades relacionadas con ataques armados y distribución de droga en Tijuana.

Uno de los principales antecedentes corresponde a una investigación iniciada en 2023 por la agresión contra un agente estatal de investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

En marzo de ese año, la propia Fiscalía informó que había identificado a “El 500” como líder del grupo señalado por el ataque y que existía una orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado en grado de tentativa.

En aquella investigación, la Fiscalía también señaló que el grupo encabezado presuntamente por “El 500” era investigado por su posible participación en más de 35 homicidios registrados en Tijuana. Se trata de señalamientos derivados de investigaciones ministeriales y no de una resolución judicial sobre cada uno de esos casos.

En la nueva detención, las autoridades no sólo aseguraron el arma y las dosis de metanfetamina, sino también las dos gorras con referencias al grupo delictivo. Tras su captura, Luis Adán “N” quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

La detención ocurre en la zona costa de Baja California, particularmente entre Tijuana y Playas de Rosarito, donde corporaciones estatales y federales mantienen operativos para identificar a presuntos integrantes de organizaciones criminales y combatir actividades como el tráfico de drogas y los ataques armados.

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MSL