Así fue el momento exacto de la detención de los atacantes en la secundaria de Torreón | VIDEO

Dos jóvenes realizaron un ataque en la secundaria número 13, ubicada en el Ejido La Unión

Dos exalumnos de 18 años fueron detenidos como probables responsables del ataque registrado este jueves en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde una integrante del personal educativo perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas.

Los señalados son dos hermanos que anteriormente estudiaron en la Secundaria Número 13, ubicada en el ejido La Unión. De acuerdo con el fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, los jóvenes ingresaron al plantel y agredieron a integrantes del personal y alumnos.

La emergencia provocó una movilización en la zona. Alrededor de las 08:50 horas se recibieron llamadas que alertaban sobre presuntas detonaciones dentro de la escuela. Las primeras investigaciones establecieron posteriormente que durante la agresión se utilizaron armas blancas.

🔴 En una escuela secundaria de Torreón, Coahuila, dos exalumnos de 18 años fueron detenidos como presuntos responsables de un ataque que dejó a una persona sin vida y a tres heridos.



Te explicamos más sobre el caso en este video. https://t.co/a2vJvsLCN7#Coahuila #Torreón… pic.twitter.com/cRkItS3KFI — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 1, 2026

Así fue el momento exacto de la detención

En medio de la emergencia, padres de familia y docentes intervinieron para someter a los dos jóvenes señalados como responsables del ataque.

En el video difundido en redes sociales se observa a un grupo de adultos rodeando a uno de los exalumnos, quien permanece en el piso mientras varias personas lo mantienen sometido. Al mismo tiempo, otros padres y trabajadores del plantel enfrentan al segundo joven involucrado.

“Ya no le peguen”, se escucha gritar a una mujer mientras sacan al atacante de las instalaciones.

Las imágenes muestran momentos de tensión dentro de las instalaciones, mientras los adultos intentan impedir que los señalados escapen. Entre gritos y solicitudes de auxilio, algunas personas piden una ambulancia para atender a quienes resultaron lesionados durante la agresión.

Segundos después, uno de los jóvenes es sacado del plantel por varios padres de familia. Mientras avanzan hacia la salida, continúan las confrontaciones y otros adultos permanecen alrededor del segundo implicado.

Los padres mantienen bajo control a los dos jóvenes hasta que intervienen las autoridades. Posteriormente, ambos hermanos de 18 años fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Hasta el momento, las autoridades continúan recabando información para establecer con precisión cómo ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

🚨 Así retuvieron a los dos jóvenes que as*sinaron a subdirectora en Torreón



Pobladores de Torreón, Coahuila, resguardaron a los dos jóvenes señalados como presuntos responsables del asesinato de la subdirectora de una escuela secundaria en la comunidad. Al momento de su… pic.twitter.com/QxoEvOMJI3 — Político MX (@politicomx) October 1, 2026

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