¿Quiénes son los agresores del ataque en escuela de Torreón?

Ellos son los agresores a escuela en Torreón

La mañana de este 1 de octubre se registró un nuevo atentado en una escuela en México, ahora ocurrió en secundaria de Torreón, Coahuila.

De acuerdo con la información, dos jóvenes que fueron alumnos de esa escuela irrumpieron en las instalaciones educativas.

Una vez que ingresaron atacaron a personal docente y algunos alumnos. Posteriormente, en redes sociales se difundieron videos del momento en que estos agresores fueron sometidos para evitar que atacaran a más personas.

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El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez confirmó que la subdirectora del plantel fue asesinada por estos jóvenes y hubo otras tres personas heridas, una de ellas en estado de gravedad.

¿Quiénes son los agresores del ataque en escuela secundaria de Torreón?

Según la información que reveló el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, los agresores son dos jóvenes de 18 años de edad, hermanos, que fueron alumnos de esa escuela secundaria.

El fiscal señaló que se está haciendo la investigación para saber si los dos jóvenes estaban bajo los efectos de alguna sustancia y conoce cuál fue el móvil del ataque.

En las imágenes que se difundieron en las redes sociales se puede observar que los jóvenes visten pantalones de mezclilla oscuros y una sudadera además de que traían guantes.

Autoridades y padres de familia llegaron a la escuela de Torreón tras ataque de dos jóvenes ı Foto: Cuartoscuro

Los jóvenes fueron sometidos en las instalaciones de la escuela y en las imágenes se observa que uno de ellas está boca abajo en el piso y trae un tipo machete amarrado en el cinturón del pantalón.

El caso se suma al de otras tragedias que han ocurrido en el país de ataques de jóvenes a escuelas, en Michoacán también un joven mató a dos maestras y recientemente se tuvo una actualización del caso de Lex Ashton, acusado de asesinar a un alumno en el CCH Sur.

Asimismo, tras esta nueva tragedia resurge en redes sociales el término INCELS, que son personas que se identifican como “involuntary celibates” (“célibes involuntarios”): personas que dicen querer tener relaciones románticas o sexuales, pero consideran que no pueden conseguirlas.

El término empezó como una descripción relativamente neutral, pero con el tiempo se convirtió en el nombre de comunidades de internet donde algunos participantes desarrollan ideas muy negativas sobre las relaciones y las mujeres.