Atacan secundaria de Torreón; hay un docente muerto y 3 heridos

Dos exalumnos de 18 años fueron detenidos como probables responsables de un ataque ocurrido este jueves en una escuela secundaria de Torreón, Coahuila, donde una integrante del personal educativo perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas.

De acuerdo con el fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, los señalados son dos hermanos que anteriormente estudiaron en la Secundaria Número 13, ubicada en el ejido La Unión. Los jóvenes habrían ingresado al plantel y agredido a personal administrativo y alumnos.

El ataque ocurrió durante la mañana y generó una movilización de las autoridades, luego de que alrededor de las 08:50 horas se recibieran llamadas de emergencia que reportaban presuntas detonaciones dentro de la escuela. Posteriormente, las primeras investigaciones apuntaron al uso de armas blancas.

El fiscal estatal confirmó que la subdirectora del plantel de 56 años perdió la vida durante la agresión. Medios locales reportaron además que entre las personas lesionadas estaría otro hombre perteneciente a la plantilla educativa del plantel y dos menores de edad.

🚨Movilización de emergencia en una secundaria de Torreón, Coahuila, tras el reporte de un presunto ataque armado al interior del plantel.



Cuerpos de emergencia acudieron a la Escuela Secundaria número 13.



Medios locales reportan que se habrían escuchado detonaciones dentro de… — Azucena Uresti (@azucenau) October 1, 2026

En total, las autoridades reportaron tres personas heridas, una de ellas en estado grave. El Gabinete de Seguridad informó que las víctimas reciben atención médica y que las instituciones federales mantienen coordinación con las autoridades estatales y municipales para dar seguimiento al caso.

Fernández Montañez señaló que los dos presuntos responsables, ambos de 18 años, ya fueron detenidos y quedaron a disposición de la autoridad ministerial para el desarrollo de las investigaciones.

Las autoridades indicaron de manera preliminar que los jóvenes habrían utilizado armas blancas durante la agresión. Sin embargo, el fiscal aclaró que todavía se investiga cómo ocurrieron los hechos y que hasta el momento no se ha determinado que se hayan utilizado explosivos.

El Gabinete de Seguridad colabora con las autoridades de Coahuila para esclarecer los hechos ocurridos en una escuela secundaria de Torreón y contribuir al desarrollo de las investigaciones.



Lamentamos el fallecimiento de una integrante del personal educativo y expresamos… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 1, 2026

Sobre el posible motivo del ataque, se explicó que una de las líneas preliminares de investigación apunta a un conflicto relacionado con sentimientos hacia integrantes del plantel, aunque las autoridades continuarán recabando información para establecer las circunstancias de la agresión.

El Gabinete de Seguridad lamentó el fallecimiento de la integrante del personal educativo y expresó sus condolencias a sus familiares, además de solidaridad con la comunidad escolar.

El fiscal de Coahuila informó que se trasladaría a Torreón para conocer directamente los detalles del caso y dar seguimiento a las investigaciones sobre el ataque ocurrido en la secundaria.

🚨 Ataque en escuela de Torreón deja un muerto y dos detenidos



🚓 El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó el fallecimiento de la subdirectora de un plantel educativo en el ejido La Unión, en Torreón, tras una agresión cometida por dos hermanos,… pic.twitter.com/avXTHPSSYa — Político MX (@politicomx) October 1, 2026

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