Vinculan a proceso a ‘El Chinaco’ por secuestro de dos mujeres en Tamaulipas en 2012

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Juan Francisco Robles Martínez, alias “El Chinaco”, por su probable responsabilidad en el secuestro agravado de dos mujeres ocurrido en mayo de 2012 en San Fernando, Tamaulipas. La institución lo relaciona con el grupo delictivo Los Zetas.

De acuerdo con la investigación, hombres armados irrumpieron en el negocio donde estaban las víctimas y las secuestraron. Una de ellas logró escapar y regresó a su domicilio, mientras los familiares de la segunda pagaron un rescate sin que sus captores la liberaran.

El acusado ya permanecía recluido por una causa penal distinta cuando la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) presentó ante una juez los elementos relacionados con este caso. Robles Martínez cumple una sentencia en el Centro Federal de Reinserción Social número 15, en Chiapas.

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Tras la acusación formal por secuestro agravado, “El Chinaco” solicitó la duplicidad del plazo constitucional, recurso que amplió el periodo para que la autoridad judicial resolviera su situación jurídica.

Con los datos de prueba aportados por el Ministerio Público Federal, la juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, con residencia en Reynosa, determinó sujetarlo a proceso por esos hechos.

Además, la juzgadora impuso prisión preventiva oficiosa, medida que Robles Martínez cumplirá en el mismo penal federal de Chiapas.Para completar las diligencias pendientes, el tribunal concedió tres meses de investigación complementaria a las partes.

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