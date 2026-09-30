Asesinan a juez de paz y hieren a otro funcionario en Mazatepec, Morelos

Alejandro Emiliano Reyes, juez de paz del municipio de Mazatepec, fue asesinado a balazos y otro funcionario municipal resultó herido, durante un ataque armado registrado la noche del martes en el poblado de Cuauchichinola, informaron fuentes policiacas de Morelos.

La agresión ocurrió alrededor de las 21:45 horas del martes 29 de septiembre, en la colonia Miguel Hidalgo de esa comunidad.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos servidores públicos viajaban en una camioneta Ford blanca, con placas de Chihuahua, cuando fueron atacados a balazos.

Las víctimas recibieron impactos de arma de fuego en el pecho y abdomen.

Al arribar policías y paramédicos, confirmaron que uno de los funcionarios ya no contaba con signos vitales, mientras que el segundo fue trasladado a un hospital de Tetecala para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil de la agresión.

Minutos antes de la medianoche, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la Fiscalía Regional Sur Poniente inició las investigaciones en Cuauchichinola “tras una agresión con arma de fuego en contra de dos funcionarios públicos municipales”.

“Derivado de estos lamentables hechos, uno de los servidores públicos perdió la vida en el lugar, mientras que el segundo fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Cabe señalar que las dos víctimas no son padre e hijo, como ha trascendido en algunos medios de comunicación”, precisó la dependencia.

Personal del Ministerio Público, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias para esclarecer el ataque y determinar responsabilidades.

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