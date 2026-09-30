A 4 años del gobierno de Américo Villarreal, Tamaulipas fortalece seguridad con inteligencia e investigación

A cuatro años del inicio de su gobierno, Américo Villarreal Anaya sostiene que la construcción de la paz en Tamaulipas es una tarea permanente sustentada en coordinación, investigación, fortalecimiento institucional y respeto al Estado de derecho.

“La paz no solo es la meta, sino que la paz es el camino”, ha expresado el gobernador, quien ha colocado la seguridad entre las prioridades de su administración y ha insistido en que los avances no significan que la tarea esté concluida.

Villarreal Anaya ha señalado que Tamaulipas trabaja en concordancia con la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en atención a las causas de la violencia, fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, investigación e inteligencia y coordinación con instituciones federales y Fuerzas Armadas.

El mandatario encabeza las reuniones de la Mesa de Paz, donde se revisa la incidencia delictiva y se definen acciones operativas, bajo una actuación institucional orientada a procurar justicia, reducir la violencia y preservar el Estado de derecho.

Los indicadores muestran avances. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en julio de 2026 Tamaulipas registró su cifra más baja de homicidio doloso desde enero de 2015 y se ubicó entre las diez entidades con menor incidencia delictiva. También presentó sus niveles más bajos desde 2015 en robo de vehículo y a casa habitación.

De enero a julio, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso disminuyó 17.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025 y Tamaulipas se ubicó por debajo de la media nacional.

De la reacción a la investigación

Al participar en Diálogos con Américo, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y vocero de Seguridad de Tamaulipas, Willy Zúñiga Castillo, afirmó que la transformación de la estrategia ha implicado modificar la forma de trabajar de las instituciones.

“Hoy trabajamos en Tamaulipas bajo el liderazgo del doctor Américo Villarreal Anaya, en la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsa la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta”, señaló.

Explicó que uno de los cambios ha sido profesionalizar a la Guardia Estatal, actualizar su preparación y especializar a sus integrantes en problemáticas como desaparición forzada y combate a la extorsión. La instrucción del gobernador, agregó, ha sido “profesionalizar, expandir” y convocar a los mejores perfiles.

Actualmente existen áreas especializadas, entre ellas la División de Tránsito y la Guardia de Género, como parte de un modelo que busca superar prácticas centradas fundamentalmente en la reacción y fortalecer la investigación.

“Hoy se hace investigación, hoy se establece el Estado de derecho”, afirmó Zúñiga, quien explicó que la estrategia busca llevar ante la justicia a quienes generan violencia mediante procedimientos legales y reducir riesgos para la población.

Recuperar la confianza ciudadana

El funcionario reconoció que la mejoría de los indicadores no significa que toda la población perciba inmediatamente un cambio. “Es un proceso. Es un tema en el que diariamente estamos trabajando”, expresó.

Por ello, Villarreal Anaya ha insistido tanto en seguridad e investigación como en fortalecer el factor humano de los policías y recuperar la confianza ciudadana.

La proximidad social se ha convertido en uno de los componentes de la estrategia, con presencia policial en colonias, barrios y comunidades. “Que el policía vuelva a generar la confianza en la ciudadanía es el mejor de los retos”, afirmó Zúñiga.

Especialización frente a nuevas amenazas

La transformación incluye a la Policía Cibernética, que trabaja en la detección de sitios potencialmente fraudulentos y brinda orientación para prevenir engaños y delitos cometidos mediante plataformas digitales.

También participa en jornadas de bienestar y actividades de proximidad para informar sobre herramientas de prevención y mantiene atención junto con los sistemas de emergencia 911 y denuncia anónima 089.

Otro componente es la Guardia de Género, especializada en atención de crisis y acompañamiento a víctimas. Su operación se articula con el Sistema DIF, la Secretaría de las Mujeres y las instancias de atención a víctimas para fortalecer la atención integral a mujeres, niñas y niños.

Zúñiga destacó además que las mujeres representan actualmente 60 por ciento de la matrícula de la Universidad de Seguridad y Justicia, donde Criminología es la carrera con mayor demanda.

Seguridad para las carreteras

Por la posición estratégica de Tamaulipas como puerta de entrada y salida hacia Estados Unidos, la seguridad carretera constituye otro eje. La División Caminos de la Guardia Estatal mantiene cobertura las 24 horas en carreteras y principales vías de comunicación.

A ello se suman las Estaciones Seguras. En julio, Villarreal Anaya entregó cuatro instalaciones sobre la carretera Ribereña, con una inversión conjunta de 223 millones de pesos, dentro de una estrategia en la que participan Federación, estado y municipios fronterizos.

Zúñiga explicó que estas instalaciones permiten a los elementos organizarse y prepararse para responder a incidentes, además de funcionar como puntos donde quienes transitan por las carreteras pueden solicitar apoyo o hacer una pausa durante sus recorridos.

Seguridad y justicia, los dos ejes

A dos años de concluir la administración, Zúñiga señaló que el reto es profundizar la coordinación interinstitucional, mantener cercanía con la población, combatir la impunidad y fortalecer las capacidades de investigación.

“Estas dos acciones, seguridad y justicia, son los principales ejes que el gobernador nos ha instruido”, expresó. La siguiente etapa, explicó, deberá combinar capacidades de reacción y respuesta inmediata con actuaciones jurídicas sólidas para mantener el Estado de derecho.

Al cumplirse este 1 de octubre cuatro años del inicio del gobierno de Américo Villarreal, la estrategia mantiene como desafío consolidar los avances y lograr que los indicadores se reflejen cada vez más en la vida cotidiana y en la percepción de las familias.

La ruta, de acuerdo con Zúñiga, seguirá sustentada en coordinación con la Federación, profesionalización, investigación y aplicación de la ley.

“Nuestro trabajo es servir y proteger y cuidar que la ley se cumpla y que los derechos se garanticen en lo largo y ancho de Tamaulipas”, afirmó.

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