Hallan muertos a cinco integrantes de una familia en Montemorelos, Nuevo León

Cinco integrantes de una familia fueron localizados sin vida este miércoles en dos puntos distintos del municipio de Montemorelos, Nuevo León. Entre las víctimas se encuentran tres menores de edad.

El primer hallazgo ocurrió alrededor de las 9:30 horas en el cruce de El Sabino y Camino a Hualahuita, en el fraccionamiento Los Fresnos, donde autoridades recibieron el reporte sobre personas aparentemente heridas por arma de fuego.

Al llegar al sitio, elementos de seguridad y cuerpos de auxilio localizaron una camioneta Jeep roja. En el interior se encontraban una mujer y un menor, ambos sin vida y con aparentes lesiones producidas por arma de fuego. En el vehículo también fue localizada un arma, la cual quedó bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

🔴🚨 MONTEMORELOS: Localizan a una mujer y a su pequeño hijo sin vida dentro de una Jeep, en la colonia Los Fresnos. El menor presentaba una herida de arma de fuego en el tórax y la mujer un impacto en la cabeza.



En el vehículo habría sido localizada un arma. pic.twitter.com/SxvBfxb0xZ — noticias al dia (@NoAldinuevoleon) September 30, 2026

Mientras agentes ministeriales realizaban las primeras diligencias, familiares de la mujer informaron que tenía otros dos hijos, por lo que las autoridades se trasladaron hasta un domicilio ubicado a unas cuadras del primer punto.

En una vivienda de la colonia Los Nogales fueron encontrados sin vida otros dos menores y un hombre, con lo que el número de víctimas ascendió a cinco: una mujer, tres niños y un adulto.

Los cuerpos fueron localizados en dos escenarios distintos, por lo que personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales trabaja en ambos sitios para recabar indicios y establecer qué ocurrió.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente una versión definitiva sobre la mecánica de los hechos, el móvil o la identidad de las personas responsables. Tampoco se ha confirmado oficialmente alguna hipótesis sobre cómo ocurrieron las cinco muertes.

La investigación permanece abierta y será la autoridad correspondiente la que determine la relación entre los dos lugares donde fueron encontrados los cuerpos, así como las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL