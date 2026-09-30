‘Hay quienes se empeñan en dividirnos, pero eso no va a ocurrir porque gobierno y pueblo somos lo mismo’: Delfina Gómez

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, al presentar su Tercer Informe de Gobierno, pidió poner en el centro al pueblo y avanzar con unidad sin agendas ni ambiciones personales, y que el objetivo sea la transformación del estado a través del servicio de los demás, porque “aunque hay quienes se empeñan a dividirnos y siembran dudas entre compañeros, eso no va a ocurrir porque gobierno y pueblo son lo mismo”.

Desde el Teatro Morelos de Toluca, Delfina Gómez destacó durante su mensaje por su Tercer Informe de Gobierno el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, en el cual se establecieron cuatro ejes de cambio y tres ejes transversales.

En el primer eje denominado “Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo“, destacó que se abrieron las puertas del Palacio de Gobierno para recibir a miles de mexiquenses y en el tercer año de gobierno se canalizaron más de 17 mil 800 peticiones en las que se atendieron a más de 2 millones 600 mil mexiquenses.

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Delfina Gómez resaltó que en materia de finanzas publicas el pasado 10 de diciembre el Congreso aprobó por unanimidad el Presupuesto de Egresos 2026 por más de 410 mil millones de pesos, lo que significó un incremento de 5.6 por ciento en relación con el 2025.

En dicho presupuesto, Delfina Gómez destacó que se destinaron más de mil 21 mil millones de pesos a los programas sociales y los ingresos que se recaudaron alcanzaron los 59 mil 605 millones de pesos, que representó un incremento de 28 por ciento respecto al último año de la administración anterior.

En lo que respecta a la evaluación y fiscalización de ingresos federales en tan solo tres años el Estado de México paso de ser el lugar 20 a el segundo lugar a nivel nacional.

En materia de eficiencia recaudatoria paso del último a ser el tercer lugar a nivel nacional, lo cual se reflejó en la obtención de ingresos adicionales por más de mil millones de pesos en el 2026.

Delfina Gómez también destacó que en infraestructura se destinaron 19 mil 818 millones de pesos a proyectos de obra pública, lo que representa 2 mil 069 millones de pesos más que en 2025. Estos recursos se orientan prioritariamente a atender rezagos en infraestructura hídrica, educativa, de salud y de seguridad, así como a la rehabilitación y modernización de vialidades y caminos, mediante la ejecución de 2 mil 500 proyectos de inversión.

En materia de seguridad, Delfina Gómez destacó que entre 2024 y 2025, la tasa de incidencia delictiva en el Estado de México disminuyó 15.5 por ciento, al pasar de 48 mil 426 a 40 mil 915 delitos por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, entre 2024 y 2025, las defunciones por homicidio pasaron de 3 mil 297 a 2 mil 575, lo que representa una reducción de 21.8 por ciento, según datos del INEGI.

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