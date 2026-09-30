Informa Gobierno de Jalisco que siguen vigentes las sanciones contra la apología del delito en la entidad

El Gobierno de Jalisco aclaró que las sanciones contra la apología del delito, incluidos los casos que involucren narcocorridos en espectáculos públicos, continúan vigentes, luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la Acción de Inconstitucionalidad 48/2026, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La determinación del máximo tribunal invalidó las expresiones referentes a la apología de “algún tipo de vicio”, al considerar que su ambigüedad podría dar lugar a sanciones por conductas que, aunque fueran social o moralmente cuestionadas, no están prohibidas por la ley; sin embargo, la resolución no eliminó las disposiciones relativas a la inducción pública a cometer delitos ni la apología de estos.

Cabe precisar que la iniciativa de Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, propuso reformar la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, para establecer como obligación de los Ayuntamientos expedir reglamentos que sancionen la interpretación o reproducción de contenidos, música, videos o cualquier otro similar que induzca la violencia, la apología del delito o enaltezcan autores de hechos delictivos, en la presentación de espectáculos públicos.

Dicha reforma no fue materia de la acción de inconstitucionalidad resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, el pasado 28 de enero de 2026, el Congreso del Estado aprobó también el Decreto 30134/LXIV/26, que reformó el artículo 142 del Código Penal de Jalisco, el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Agencia Estatal de Entretenimiento y el artículo 10 de la Ley de Educación del Estado, reformas que fueron propuestas por diversos legisladores de la presente Legislatura local; es decir, es parte de dicha reforma la que fue materia de impugnación llevada ante la SCJN.

El Gobierno Estatal sostiene que estas medidas no buscan prohibir géneros musicales ni coartar la libertad de expresión artística, sino establecer límites legales frente a los contenidos que promuevan o glorifiquen conductas delictivas.

Por lo anterior, la resolución de la SCJN no significa que se hayan eliminado las sanciones contra la apología del delito en Jalisco ni que exista una autorización general para su promoción en espectáculos públicos.

La determinación se refiere a las expresiones relativas a los vicios, mientras que las disposiciones que sancionan la apología del delito permanecen vigentes.

El Gobierno de Jalisco reiteró su compromiso con la defensa de la paz, la prevención de la violencia y el cumplimiento del marco jurídico, con pleno respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión.

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