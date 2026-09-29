Impulsa Gobierno de Jalisco rehabilitación histórica de la Escuela de Artes de la Secretaría de Cultura

Para brindar espacios dignos y adecuados para el aprendizaje de cerca de 3 mil 900 entre niñas, niños y jóvenes, quienes destacan por su talento y desarrollo en diferentes disciplinas artísticas, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, encabezó la presentación de la intervención integral realizada en la Escuela de Artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, resaltó la importancia de que las infancias y juventudes tengan acercamiento a las Bellas Artes, como la música, danza, teatro, pintura o escultura, al ser expresiones que forman mejores seres humanos.

Pablo Lemus Navarro agregó que acercar la cultura y el arte a las niñas, niños y adolescentes, se traduce en sumar a la reconstrucción del tejido social y la prevención de la violencia, y señaló que la materia de Música será parte del programa educativo que se implementa en el estado.

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“Me propuse que Jalisco fuera el primer estado de la República Mexicana que, dentro de su plan escolar, contemplara nuevamente las clases de música. Empezamos ya hace un año (...) Evidentemente, esto requiere un esfuerzo enorme, porque hay que remodelar las escuelas, darles un Aula Musical y equiparlas con los instrumentos musicales correspondientes. Ya llevamos un avance aproximadamente del 35 por ciento en todo el estado”, explicó el mandatario estatal, Pablo Lemus Navarro.

Con una inversión de 73.4 millones de pesos, los trabajos realizados en la Escuela de Artes fueron ejecutados por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), e incluyeron la renovación de aulas de clase, biblioteca, bodegas, fachadas, techos, así como renovación de redes eléctrica, hidráulica, sanitaria, pluvial y de voz y datos.

Se incluyeron trabajos de restauración de aplanados en muros y bóvedas, remodelación de puertas, ventanas y carpintería, sanitarios, se sustituyeron tarjas y muebles de acero inoxidable en los salones de Artes Plásticas.

En las áreas de danza folclórica y clásica se renovaron duelas, mientras que en las aulas de música y danza, y en la biblioteca se instalaron equipos de aire acondicionado.

También se colocaron tapancos en bodegas y se realizaron labores de impermeabilización y restauración de alrededor de 10 mil metros cuadrados de azotea, además de intervenir pretiles, muros y bajantes.

Pablo Lemus Navarro se comprometió a realizar más inversiones en la Escuela de Artes de la Secretaría de Cultura durante el próximo año, a fin de adquirir nuevos instrumentos musicales y mobiliario especializado para aulas de danza, música, ballet, entre otros espacios de la institución educativa.

Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, resaltó la importancia de que los niños, niñas y adolescentes encuentren un espacio en las artes, para que obtengan valores que los enseñen a ser mejores personas, y que puedan alcanzar sus sueños.

“Cuando son jóvenes que encuentren un espacio en el arte, en la cultura, en el deporte, porque eso los va a llevar a cosas positivas, a crecer, a sentirse más seguros con ellos mismos y a sentirse también más confiados y encontrar su talento, que eso es bien importante, encontrar su voz, encontrar su identidad”, sostuvo la Coordinadora.

A la par de estas acciones, señaló, en los próximos días se invertirán 20 millones de pesos para la adquisición de instrumentos musicales que serán entregados en agrupaciones de los núcleos ECOS de 55 municipios del estado.

Otra inversión importante, recordó Blanco Calderón, es la que se hace en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), que será rehabilitada con una inversión de 50 millones de pesos.

Aurora Monroy, alumna de la Escuela de Artes, agradeció al Gobernador del Estado, Pablo Lemus, por reconocer la importancia que tiene la formación artística como instrumento de convivencia, formación de valores y de desarrollo humano.

“(Quiero) agradecer al Gobierno del Estado de Jalisco por mejorar nuestra escuela, y por ayudarnos a tener un lugar donde podamos seguir aprendiendo, creando y soñando. Ojalá que muchos más niños y jóvenes puedan conocer el arte”, expresó la estudiante, quien forma parte del Coro Monumental y es estudiante de arpa.

Verónica Delgadillo García, Presidenta Municipal de Guadalajara, agradeció al Gobernador del Estado, Pablo Lemus, por invertir en este espacio representativo para la ciudad, y recordó la influencia que tiene la música o las artes en la formación humana.

“Solo decirles que para mí venir aquí, recorrer estos patios y verlos tan bellos, tan cuidados, me llena de orgullo. Por eso, Gobernador, te digo, estoy orgullosa de ser parte de tu equipo (...) Lo que hoy estamos viendo es primero el cuidado de nuestro patrimonio. Hay gobiernos a los que no les interesa cuidar nuestro patrimonio y dejan que se deteriore con el tiempo”, resaltó la Munícipe.

Cabe destacar que esta rehabilitación permitirá concentrar en una misma sede la actividad de la Escuela de Artes Jalisco, la Licenciatura en Artes, los programas de Educación Continua y distintos proyectos estratégicos de la Secretaría de Cultura.

Además, como parte del fortalecimiento de la oferta académica, se contempla la posibilidad de establecer en Guadalajara un módulo de la Licenciatura en Música Mexicana con Orientación en Mariachi y Patrimonios Regionales.

Su oferta académica comprende cerca de 140 talleres y cursos, además de la Licenciatura en Artes, y se concentra principalmente en cuatro áreas: música, danza folclórica, danza clásica y contemporánea, y artes visuales.

En el área musical se ofrecen materias y talleres de solfeo, armonía, contrapunto y canto, además de formación en instrumentos como flauta barroca, flauta dulce, arpa, guitarra, viola, violín, violonchelo y metales, así como distintos ensambles y agrupaciones.

El programa ofrece cuatro áreas de especialización: Enseñanza en las Artes; Gestión, Promoción, Difusión y Comercialización del Arte; Curaduría, y Crítica en el Arte.

Además de la licenciatura, la Escuela ofrece diplomados, talleres libres, cursos regulares y procesos de formación especializada para niñas, niños, jóvenes y adultos, así como para artistas interesados en fortalecer sus capacidades profesionales.

Durante la presentación, el Gobernador del Estado y autoridades recorrieron las instalaciones rehabilitadas, donde estudiantes de música y danza folclórica hicieron muestra de sus actividades que se desarrollan en el plantel.

En el evento se encontraron presentes Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Jalisco; Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura Jalisco; Francisco Ontiveros Balcázar, Director General de INFEJAL; así como madres y padres de familia.

Para saber más:

La Escuela de Artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco abrió sus puertas en 1984 y, a 42 años de su creación, se mantiene como un espacio dedicado a la formación artística, con programas que acompañan a las y los estudiantes desde los procesos de iniciación hasta los estudios profesionales.

Actualmente, registra una atención acumulada de 3 mil 902 estudiantes: mil 551 durante el ciclo A, 551 en los cursos de verano y mil 800 en el ciclo B.

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