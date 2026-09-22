Pablo Lemus fortalece aprobación y se mantiene entre los gobernadores mejor evaluados del país

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se mantiene entre los mandatarios estatales mejor evaluados de México, de acuerdo con el Ranking Mitofsky de Gobernadores correspondiente a agosto de 2026.

La medición, realizada por Consulta Mitofsky, ubica al mandatario jalisciense en el noveno lugar a nivel nacional, posición que conserva luego de registrar un incremento de 1.6 puntos en su aprobación respecto al mes anterior.

El resultado coloca a Pablo Lemus Navarro entre los gobernadores que registraron uno de los avances destacados durante agosto, mes en el que 20 de los 32 mandatarios estatales incrementaron sus niveles de aprobación.

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Además, al comparar a las entidades con litoral en el Océano Pacífico, Pablo Lemus Navarro aparece como el gobernador mejor evaluado de esta región, de acuerdo con la clasificación presentada por Mitofsky.

Otro de los datos que sobresalen en la medición es el comparativo entre la aprobación de los gobernadores y la de la presidenta Claudia Sheinbaum en cada entidad.

En Jalisco, Pablo Lemus Navarro registra una aprobación 13 puntos superior a la de la Presidenta, una diferencia que aumentó respecto a la medición de julio, cuando la ventaja del Gobernador era de siete puntos.

Jalisco es, además, una de solamente dos entidades del país en las que el titular del Ejecutivo estatal registra una aprobación superior a la de la Presidenta de México durante agosto. En los otros 30 estados, la evaluación de Sheinbaum se encuentra por encima de la correspondiente al gobernador o gobernadora.

Los resultados de agosto dan continuidad a la presencia de Pablo Lemus entre los mandatarios mejor evaluados del país y muestran un crecimiento mensual en su nivel de aprobación ciudadana.

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