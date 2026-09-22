Arriban a Mazatlán los cruceros ‘Navigator Of The Seas’ y ‘Brillant Lady’

Este martes, el puerto de Mazatlán recibió la visita de los cruceros internacionales “Navigator Of The Seas” y “Brillant Lady”, los cuales arribaron con un total combinado de más de 5,800 visitantes a bordo, reforzando la actividad turística y económica de la región.

La primera embarcación en atracar fue el “Navigator Of The Seas”, el cual hizo su arribo al muelle portuario a las 7:30 horas, procedentes de Los Cabos, con 3,484 pasajeros y 1,254 tripulantes.

Minutos más tarde, a las 8:45 horas, ingresó el “Brillant Lady”, también procedente de Los Cabos, con un registro de 2,487 pasajeros y 1,175 tripulantes.

Al respecto, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que con la llegada de estas dos embarcaciones, el municipio registra un avance importante en materia turística durante el presente mes.

En septiembre, Mazatlán suma un total de 21,696 cruceristas a bordo de 6 embarcaciones, generando una derrama económica superior a los 34 millones de pesos.

En lo que va del año, el sector de cruceros ha generado una derrama económica estimada en 565 millones de pesos, impulsada por la llegada de 95 cruceros y 353,485 visitantes.

La llegada constante de estas embarcaciones reafirma a Mazatlán como uno de los destinos portuarios favoritos en el Pacífico mexicano, beneficiando de manera directa a prestadores de servicios turísticos, comerciantes, transportistas y al sector gastronómico local.

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