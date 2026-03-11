Cruceros y conectividad aérea, dos ejes clave que potencializan la actividad turística en Mazatlán: Mireya Sosa Osuna

El arribo constante de cruceros y el fortalecimiento de la conectividad aérea son dos ejes clave que potencializan la actividad turística en Mazatlán, aseguró Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, durante una reunión con el Cónsul General de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster.

Del gabinete del Dr. Rubén Rocha Moya estuvieron presentes en este encuentro, la secretaria Sosa Osuna y el secretario de Economía, Feliciano Castro Melendrez; así como también la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez.

La funcionaria expuso cómo el turismo se ha convertido en un motor económico en el puerto de Mazatlán, consolidándose en 2026 como un destino clave en el Pacífico, con alta ocupación hotelera y gran derrama económica generada por el arribo de cruceros turísticos.

“La actividad turística impulsa la inversión inmobiliaria y el comercio de nuestros destinos turísticos, en este caso Mazatlán, generando cientos de millones de pesos en derrama económica cada año”, afirmó.

En el sector de cruceros, Mazatlán es un referente en la región, con 15 arribos de embarcaciones internacionales programados solo para el mes de marzo de 2026, las cuales generarán una derrama económica de más de 82 millones de pesos.

El año pasado se recibieron 124 embarcaciones, con 436 mil pasajeros que dejaron una derrama económica superior a los 695 millones de pesos, resultado de la confianza que las navieras internacionales tienen en el puerto.

La funcionaria estatal también habló sobre la temporada de vuelos internacionales, que cada vez se hace más grande en el puerto.

“A través de la Secretaría de Turismo, por instrucciones de nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, seguimos fortaleciendo esta conectividad con promoción turística, en coordinación con las aerolíneas, las asociaciones de hoteles y creando alianzas con grandes touroperadores a nivel nacional e internacional, incentivando a que vengan a conocer la cultura, gastronomía y todos los atractivos turísticos con los que cuenta Mazatlán”, apuntó.

Actualmente Mazatlán ofrece una sólida conectividad, con 13 rutas directas que conectan principalmente con ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Aerolíneas como American Airlines, Alaska, Delta, United, Sun Country y WestJet operan vuelos directos a destinos como Phoenix, Los Ángeles, Dallas, Houston, Minneapolis, Calgary, Toronto y Vancouver.

El Cónsul reiteró a la secretaria Sosa Osuna el respaldo ofrecido al gobernador Rubén Rocha Moya, de brindar todo el apoyo necesario para trabajar conjuntamente en temas de interés para México y Estados Unidos, estrechando así los lazos de cooperación entre ambos países.

