IMSS suspende temporalmente ingresos a Cuidados Intensivos Neonatales en unidad de Durango

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cerró provisionalmente la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital General de Zona 1 en Durango mientras se indagan los motivos de la muerte de 5 recién nacidos durante la semana pasada.

Adriana Toriz Saldaña, coordinadora del instituto en el área de vigilancia epidemiológica, informó en un video que el cierre se registra en medio de una revisión de los expedientes de los bebés, así como en la búsqueda de elementos que realizan las áreas centrales de Epidemiología, CENAPRECE y Cofepris.

“Realizan una revisión exhaustiva, clínica y epidemiológica sanitaria integral que incluye la revisión de los expedientes con énfasis en busca de las medidas para prevenir y controlar las infecciones, los trabajos son conducidos desde nivel central. Las investigaciones continúan y actualizaremos la información conforme tengamos resultados verificados”, expresó.

“La unidad de cuidados intensivos neonatales permanece cerrado a nuevos ingresos y mantiene activas las medidas de contención, vigilancia y control. Hasta el momento no se han identificado nuevos casos expuestos”.

Adriana Toriz Saldaña añadió que sostuvieron reuniones con las familias de los bebés que murieron en distintos horarios, de 10:50 a las 12:45 horas.

“Como parte de estos trabajos, autoridades del IMSS encabezada por la doctora Alba Santos (directora de prestaciones médicas) se reunieron con el Gobernador de Durango, doctor Esteban Villegas Villarreal, y con el Secretario de Salud Estatal, doctor Moisés Nájera Torres”.

La mañana de este martes, la Presidenta Sheinbaum informó que el director general del IMSS, Zoé Robledo, se trasladó hasta Durango para atender el caso y dar seguimiento a las indagatorias.

“Hoy en la mañana hablé con Zoé muy temprano para preguntarle el caso de los bebés, y él está yendo para allá y está atendiendo y viendo, ya están en investigación de qué fue lo que ocurrió y en atención a las familias”, afirmó.

Los cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre luego de que el hospital informara que fue detectada una bacteria, aunque se señaló también que su presencia no explica por sí sola las cinco muertes y que continúan los estudios para determinar si existe una relación entre los casos.

🚨 Tras la muerte de cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona No.1 de Durango, el IMSS suspendió temporalmente los nuevos ingresos a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de dicho hospital.



La medida busca aislar los casos, mientras se aplican protocolos de… pic.twitter.com/dTv9U5fMwC — Azucena Uresti (@azucenau) September 22, 2026

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